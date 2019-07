Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) 300 Teilnehmer mit 200 Motorrädern rollten zur 12. Blutsbrüdertour nach Schwedt. Der DRK-Blutspendedienst im Oder-Center konnte fünf Stunden lang die Biker und ihre Gäste "anzapfen".

Schon zu Beginn bildete sich eine Schlange vor dem Anmeldetisch, die bis in den Nachmittag hinein nicht abriss. Insgesamt 117 Freiwillige meldeten sich zum Spenden an, 111 von ihnen durften nach ärztlicher Untersuchung zum Aderlass auf einer der Liegen Platz nehmen. Bei 33 Grad starteten die Biker dann ihre Tour durch die Uckermark. Zum ersten Mal dabei Karl-Hendrik Huth. Der Achtjährige aus Malchin verbringt derzeit die Ferien bei seinem Opa in Angermünde.