Bunter Hoftrödelmarkt

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Ein duftig-luftiges Sommerkleid war die "Beute" der einen, endlich eine große Standvase der Ertrag einer anderen Besucherin. Zwischen Gläsern, Schuhen, Büchern, noch immer funktionierendem elektrischen Zubehör, Schallplatten und mehr konnten Gäste des Trödelmarktes auf dem Jaitner-Grundstück am Sonnabend fündig werden.

Gerade eine Woche liegt an dem Platz die erfolgreiche "Kunst im Freien" zurück. Zur 18. Auflage bei bestem Wetter waren etwa 320 Gäste gekommen, um Arbeiten der Volkshochschul-Malkursteilnehmer und weiterer Beteiligter bei Musik und Versorgung zu sehen und sich im Gartenambiente entspannt zu treffen.

So auch an diesem Sonnabend, wenngleich das Publikum geringer ausfiel. Dennoch: Das Ehepaar Hintze z. B. äußerte sich erfreut über diese schöne Gelegenheit, in familiärem Umfeld das eine oder andere nicht mehr benötigte Stück aus dem Haus an einen geneigten Interessenten loszuwerden – Nachhaltigkeit auf anderer Ebene. Selbst wer nichts fand, verließ den Ort des Geschehens beschwingter. Im Herbst wird es in der Siedlung sogar ein Trödeln von Haus zu Haus geben.