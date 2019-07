Holzachterbahn eröffnet

red

Kownaty Im Kinderfreizeitpark Majaland Kownaty nördlich von Torzym ist am Sonnabend eine neue Achterbahn aus Holz eröffnet worden. Es ist die erste Holzachterbahn in Polen. Das teilten die Parkbetreiber mit. Getauft wurde die Bahn auf den Namen "Werwolf" ("Wilkołak"), weil ihre Gestaltung thematisch daran anknüpft. Die Achterbahn fährt bis zu 70 Kilometer in der Stunde schnell, sie ist 618 Meter lang und 22 Meter hoch. In den zwei Zügen können zwölf Personen pro Fahrt mitfahren. Gekostet hat sie laut Betreibern 7,5 Millionen Euro. Das Majaland eröffnete im September des vergangenen Jahres. Die nächste Attraktion ist in Planung: Im Jahr 2020 soll ein Wikingerdorf im Draußenbereich eröffnen. Eine zentrale Figur darin spielt die Zeichentrickfigur "Wickie".