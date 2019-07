Bestplatz für Wriezener Mediziner

MOZ

Wriezen Erneut haben die Magazine "Focus" und "Guter Rat" unabhängig voneinander Priv.-Doz. Dr. med. habil. Hagen Hommel unter die Top-Mediziner Deutschlands gewählt. Der Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Sportmedizin und Rehabilitation des Krankenhauses Märkisch-Oderland am Standort Wriezen ist von der Fachzeitschrift "Guter Rat" damit bereits zum dritten Mal in Folge gewürdigt worden. Im "Focus" erfolgte die Auszeichnung zum ersten Mal in den Bereichen Hüft-Endoprothetik und Knie-Endoprothetik.

Einmal im Jahr veröffentlichen die Zeitschriften eine Liste der "Besten Ärzte" und benennen so die führenden Mediziner der Bundesrepublik. Grundlage der Bewertungen sind unabhängige Datenerhebungen im Auftrag der Magazine. Niedergelassene Mediziner aller Fachrichtungen werden danach gefragt, welchen Klinikarzt sie aufgrund seiner Expertise empfehlen, ob dieser die überwiesenen Patienten selbst behandelt oder vorwiegend Assistenzärzte beauftragt, ob er nur privat Versicherte oder auch gesetzlich versicherte Patienten behandelt und wie lang die durchschnittliche Wartezeit auf einen Behandlungstermin ist.

Erfolg für ganzes Team

Dr. Hommel erfüllte aber nicht nur die erfragten Kriterien. Seine Exzellenz zeigt sich auch darin, dass das von ihm geführt Endoprothetikzentrum in Wriezen Anfang April 2019 erneut erfolgreich zertifiziert wurde und damit seine kontinuierlich guten Leistungen bestätigt hat – ein Erfolg des ganzen Teams.

"Wir alle freuen uns über diese Bewertungen, die öffentlich erneut dokumentieren, mit welcher hohen Expertise Ärzte unseres Krankenhauses für die Patienten da sind", sagt Angela Krug, Geschäftsführerin des Krankenhauses Märkisch-Oderland. Jährlich werden in Deutschland cirka 400 000 künstliche Gelenke vor allem an der Hüfte und am Knie eingesetzt. Eingriffe, durch die Patienten nach Krankheit oder Unfall ihre Mobilität und Lebensqualität zurückerhalten.