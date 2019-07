Angereist in betagten Gefährten

Thomas Berger

Fredersdorf-Vogelsdorf Über reichlich Zulauf konnte sich der Heimatverein, der nächsten Monat sein 20-jähriges Bestehen feiert, auch diesmal zu dem von ihm ausgerichteten Taubenturmfest freuen. Inzwischen auch schon zum 13. Mal wurde zu diesem Ereignis auf den alten Gutshof im Fredersdorfer Ortskern eingeladen. Also dorthin, wo – in Verbindung mit der Kirche auf der anderen Straßenseite – mehrere Jahrhunderte Vergangenheit der Siedlung, die längst zu einer der einwohnerstärksten Gemeinden am östlichen Berliner Rand gewachsen ist, noch am ehesten greifbar scheinen.

Die Kombination des übrigen Programms mit der Oldtimerschau hat sich nun schon zum wiederholten Male als zusätzliches Lockmittel erwiesen. Erstaunlich mochte für so manchen Besucher beim Rundgang entlang der rollenden Schätzchen sein, wie viele davon ihre Heimat sogar ganz direkt in der Gemeinde haben. Oder welchem Hobby in dieser Hinsicht etliche Fredersdorf-Vogelsdorfer nachgehen.

Frank Reichert beispielsweise siegte am Ende nach der Publikumswertung in der Kategorie Fahrräder. Sein Simson-Fahrrad stammt von jenem Hersteller, der gerade einstigen DDR-Bürgern vor allem durch die spätere Mopedproduktion ein Begriff ist. "Ein paar Jahre, bevor es mit der SR1 losging, hat man aber auch Fahrräder gefertigt", weiß Reichert zu erzählen. Dieses Exemplar hat er aus mehreren zusammengebaut. Alles mühsames Stück­werk: "Den einen Lenkergriff gab es mal ein Jahr auf einem Flohmark, den anderen auf dem im nächsten Jahr." Als Ganzes sei so ein Simson-Rad sonst kaum mehr zu finden: "Das war schon ein echtes Puzzlespiel."

Nicht minder stolz ist der Berliner Gerd Wenger auf sein blitzendes Gefährt, mit dem er unter den Automobilen – erstmals wurde nach Fahrzeugkategorien getrennt gewertet – Platz drei errang. Viele blieben neugierig an dem grünen Opel von 1938 stehen, der nach den Aussagen seines Besitzers auch beim Fahren mancherlei neugierige Blicke auf sich zieht. Erstmals war Wenger beim Taubenturmfest dabei, ein Kollege hatte ihn dazu animiert. Und der Hauptstädter zeigte sich von dem Areal, gerade der alten Bausubstanz, mächtig beeindruckt: "Mich interessieren die Feldstein, die Scheune ist ja ein Traum. So etwas in Handarbeit wie früher schafft heute keiner mit moderner Technik mehr." Preise sind dem Berliner nicht wichtig, fügte er noch an.

Buick von 1922 als Auto-Sieger

Also keinerlei Enttäuschung, dass der Sieg bei den Autos an den schwarzen Buick Touring, Baujahr 1922, ging. Der ist seit etwa zwei Monaten stolzer Besitz des Fredersdorfers Harald Schimmung und Sohn Matthias. "Gekauft haben wir ihn nahe der holländischen Grenze", erzählte auf MOZ-Nachfrage der Vater, der sich des Gesamtbildes wegen wie seine Frau auch noch in ein ganz passendes Outfit aus den Zwanzigerjahren geworfen hatte. Leider habe der Vorbesitzer kaum etwas zur Geschichte des Wagens sagen können: "Angeblich stand er wohl eine Weile in Holland in einem Museum."

Deutlich mehr wusste zwischendurch auf der Bühne Peter Kriegs über seinen silbergrauen MG von 1955 zu berichten. "Als Linkshänder-Viertakter ist der in England auf die Welt gekommen. Dann hat ihn ein US-Soldat gekauft, so dass er in San Diego an der amerikanischen Westküste groß geworden ist, bis er 2011 nach Deutschland kam und seit 2018 in Fredersdorf lebt."

Im Innern der Scheune hatte der gastgebende Heimatverein, an dessen Ständen draußen Kaffee und Kuchen sowie erfrischende Kaltgetränke ebenso wie die zahlreichen Publikationen zur Ortsgeschichte angeboten wurden, auch die Modelle der beiden Ortsteile aufgestellt. "Man glaubt ja kaum, dass Fredersdorf mal so ein kleines Dorf war", sagte die vor 14 Jahren hierher gezogene Hanna Schulz. Sie war nicht nur schon damals beim 1. Taubenturmfest dabei, sondern dem Gelände auch dadurch eng verbunden, weil sie seinerzeit die Glocke für den Taubenturm gespendet hatte. Erstanden mit einer Nachbarin auf einem Flohmarkt in Holland. Draußen hatten derweil alle viel Spaß mit den Tänzern der Truppe Irish Dance aus Berlin-Schöneweide, die zum Schluss ihrer Darbietungen noch zum Mittanzen aufforderten.