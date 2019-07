Anke Beißer

Erkner (MOZ) Bei schweißtreibendem Wetter blieb die Frage beim Rundgang durch die zum Schulungszentrum umgebaute Lokhalle am Fichtenauer Weg in Erkner nicht aus: "Gibt es keine Klimaanlage?" Architekt Torsten Möbius, der am Sonntag zum Tag der Architektur durch das Objekt führte, verneinte.

Zu öffnende Fenster im Dach sorgten für Durchzug. Und da in den Rohbau der Halle aus den 1920er-Jahren die Seminarräume und Fachkabinette "Haus in Haus" gebaut wurden, sei das Klima erträglich. Alte Hülle und neuer Kern geben dem Domizil seinen Charme.