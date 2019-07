Ausblick aufs Herbstsemester

Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Wie alle Schulen befindet sich auch die Volkshochschule Oder-Spree derzeit in der Sommerpause. Wissbegierige können aber bereits in den Angeboten für das Herbstsemester stöbern. Denn es ist bereits auf der Internetseite www.vhs-los.de hinterlegt. Mehr als 350 Kurse sind im Angebot. Für sie können sich die Interessenten schon jetzt online anmelden.

Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, werden ab Mitte August die Programmflyer in den Umlauf gebracht. Der Semesterbeginn ist auf den 2. September datiert. Neben dem Standardprogramm aus den Bereichen Sprachen, Beruf und Arbeit gibt es laut der Ankündigung vor allem in den Bereichen Gesellschaft, Gesundheit, Kultur und Informatik viele neue Dinge zu entdecken. Die Angebote sind in Zusammenarbeit mit 150 Dozenten entstanden.

Wer sich schon jetzt mit einer Frage an eine der Regionalstellen wenden will, wird auf die Urlaubszeit hingewiesen. Nicht alle Standorte seien durchgängig besetzt, steht in der Pressemitteilung.

100 Jahre Volkshochschule

Am 20. September wird übrigens zur "Langen Nacht der Volkshochschule" eingeladen. Von 18 bis 24 Uhr öffnet die Geschäftsstelle Fürstenwalde ihre Pforten. Anlass dazu bietet das Jubiläum "100 Jahre Volkshochschulen". Das Motto lauten:"Wir können auch anders! VHS LOS – Lernen ohne Stress".