Wolfgang Gumprich

Ribbeck Ein "typisches Angerdorf" sei Ribbeck, heißt es auf der Internetseite der Stadt Zehdenick, es wurde 1318 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Und da die 700-Jahr-Feier im vergangenen Jahr so gut gewesen war, dachten die Ribbecker in diesem Jahr an eine "Zugabe": 701 Jahre, der Anger mit seinen vielen Bäumen bot am Sonnabend bei mehr als 30 Grad Celsius die ideale, schattige Kulisse für ein kleines, aber feines Dorffest.

Der frisch im Amt bestätigte Ortsvorsteher Alexander Neumann ist recht stolz auf "seine" Dorfgemeinschaft, bei der er sich für ihr Engagement bedanken möchte. Sein weiterer Dank geht an die zahlreichen Sponsoren, ohne die heutzutage ein solches Fest nicht mehr zu "stemmen" wäre: Die Wentowsee GmbH spende seit Jahren ein Spanferkel, der Reiterhof Stephan Karbe engagiere sich beim Ponyreiten, die Familien Wilfried und Marion Karbe sowie Familie Tornow steuern ebenfalls große Unterstützung bei. Neumanns besonderer Dank geht an die Aquafun, die für die Gestaltung des Platzes zuständig ist. Allerdings wünscht er sich, dass in den kommenden Jahren trotz der vielen Baustellen die Aquafun ein wenig früher antreten könne.

Auch Waldemar Schulz, neuer Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, war in den Ort gekommen und überbrachte Geburtstagsglückwünsche der Politik und Verwaltung. Für die Besucher war alles aufgefahren, was ein Dorffest ausmacht: Kaffee und Kuchen, der für Brandenburg unvermeidliche Grill, Geschicklichkeitsspiele für die Kleinen wie Eierlauf; abends lockte eine Disko mit DJ Heiko Eichhorst die Jugend aus den Häusern. Zuvor hatte er bei einer Tombola Lose unter die Besucher gebracht. "Wir Ribbecker verstehen was vom Feiern", sagte der Ortsvorsteher auf die Frage nach der Dauer des Dorffestes. Auf jeden Fall endete das Fest mit einem Frühschoppen am Sonntag.