Allein, als Duo und im Quartett

Yvonne Bunke

Rauen Die dreitägigen deutschen Schüler-Meisterschaften im Hallenradsport, bei denen die Titelträger und Medaillengewinner der Radballer, der Radpolo-Spielerinnen sowie im Kunstradsport gekürt wurden, fanden in Ebersdorf bei Coburg statt. Die SG Rauen war erstmals in drei Disziplinen qualifiziert. Für alle Starter gab es im Vorfeld zwei Trainingseinheiten von je fünf Minuten: einmal auf der Trainings-, einmal auf der Wettkampffläche in der Frankenland-Halle, um sich mit dem ungewohnten Bodenbelag vertraut zu machen.

Im Einer-Kunstradfahren hatte Joline Bretsch bei den Landesmeisterschaften in Berlin-Spandau nicht nur die geforderten82 Punkte weit übertroffen – im Feld der 15 qualifizierten Schülerinnen aus ganz Deutschland waren nur vier Fahrerinnen mit einem schwierigeren und deshalb höher eingestuften Programm angetreten. Die Rauenerin hatte entsprechend fleißig und diszipliniert auf diesen Wettkampf hingearbeitet und sich hohe Ziele gesetzt. Sie zeigte ihre Übungen denn auch fast fehlerfrei, blieb nur knapp unter ihrer Bestmarke und fuhr mit 86,98 Zählern auf Platz 6. Lohn war der Beifall des Publikums bei der Siegerehrung: Bei deutschen Meisterschaften werden die besten Sechs nach vorn gerufen. Den Titel gewann Ceyda Altug vom RRMV Friedrichshafen (130,43).

Auch der Einrad-Vierer der SG Rauen mit Tessa Schönherr, Josephie Krause, Anne Thiel und Anish Tettenborn hatte die für die Quali geforderten 65 Punkte weit übertroffen, jede freie Minute zum Training genutzt und fuhr so mit durchaus guten Voraussetzungen nach Bayern. Die eingereichten Zahlen der 15 Mannschaften lagen aber sehr eng beieinander, so dass jedes Zehntel eine Platzverschiebung ausmachen konnte. Das Quartett zeigte sich von seiner besten Seite, überholte das höher eingestufte Team der RSG Teuto Antrup-Wechte II aus Lengerich im Tecklenburger Land (Nordrhein-Westfalen) und belegte mit ausgefahrenen 84,67 Zählern Rang 7. Zum RKV Herzogenaurach auf Platz 6 fehltenganze 0,2 Punkte. Der Meister-titel ging an den RMSV Edelweiß Aach aus dem Kreis Konstanz in Baden-Württemberg (116,01).

Im Zweier-Kunstradfahren hatte sich das Rauener Paar Tessa Schönherr/Laura Morgen als Landesmeister qualifiziert, rechnete sich in Ebersdorf aber nicht allzu viel aus, da beide noch nicht lange in dieser Kombination trainieren. Als Ergebnis ihrer disziplinierten Vorbereitung gelang ihnen indes ein überzeugender Auftritt, mit 40,37 Punkten ließen sie ein Konkurrenzpärchen – die Geschwister Huth vom RKV Ilsfeld – hinter sich und belegten einen sehr guten neunten Platz. Deutsche Meisterinnen wurden Anna-Lena Stapf und Fabienne Becker vom VfL Mönchberg/Unterfranken (61,91).