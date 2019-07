Brandgeruch in Oberhavel wegen Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern

Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) In Teilen Oberhavels liegt derzeit ein Brandgeruch in der Luft. Die Ursache ist jedoch ein Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern.

Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hat sich in der Nacht zum Montag ausgedehnt. Etwa 430 Hektar stehen dort zur Stunde in Flammen. Rund 500 Menschen mussten bereits in Sicherheit gebracht werden. Lübtheen liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin.

Wegen der Rauchentwicklung waren auch Menschen in Brandenburg und im Norden Sachsen-Anhalts aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch in Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und in Berlin ist der Brandgeruch teilweise sehr stark wahrnehmbar. Die Hauptstadt-Feuerwehr gab per Twitter aber bereits Entwarnung: "Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich."