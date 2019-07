Brennender Kochtopf löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ein zunächst fast harmlos anmutender Kochtopfbrand in einer MietwohnungAm Stadion 26 bescherte der Seelower Feuerwehr am Sonntagabend einen Großeinsatz.

Das Feuer griff schnell um sich. Die Feuerwehr rückte mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus. Aus dem Block drangen dicke Rauchschwaden, weil schnell weiteres Küchengerät in Flammen stand. Die Einsatzkräfte rückten in voller Montur mit Atemschutzgeräte vor. Die Bewohner, eine Mutter mit ihrer Tochter, brachten sich selbst in Sicherheit. Nachbarwohnungen wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber nach 22 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandwohnung ist indes unbewohnbar. Trotz Einsatz eines Drucklüfters, um den Qualmgeruch zu minimieren, ist die Wohnung komplett verrusst. Mutter und Tochter kamen in einer Pension unter. Im Laufe des heutigen Tages muss die Stadtverwaltung ihnen eine Notwohnung vermitteln.