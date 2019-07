Feld in Flammen aufgegangen – Einsatzkräfte bei Waldbrand verletzt

Ein abgeerntetes Getreidefeld hat am späten Sonntagabend in Teschendorf gebrannt. Die Feuerwehr war bis Mitternacht mit 76 Kräften im Einsatz. © Foto: Julian Stähle

Ein abgeerntetes Getreidefeld hat am späten Sonntagabend in Teschendorf gebrannt. © Foto: Julian Stähle

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Ein bereits abgeerntetes Getreidefeld ist am Sonntagabend bei Teschendorf in Flammen aufgegangen. Bei einem Waldbrand zwischen Dannenwalde wurden fünf Einsatzkräfte verletzt.

Unterschiedlichen Angaben zu Folgen brannten in Teschendorf gegen 22.50 Uhr fünf bis acht Hektar eines Getreideackers. Auf dem Feld waren nach Angaben der Polizei auch Strohballen gelagert, die ebenfalls Feuer fingen.

Bis nach Mitternacht waren 76 Feuerwehrleute aus dem Löwenberger Land, Kremmen und Oranienburg mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Beim Auseinanderziehen der Strohballen wurden sie auch von örtlichen Landwirten und deren Gerät unterstützt.

Bei einem Waldbrand zwischen Dannenwalde und Blumenow wurden bereits am Sonntagnachmittag fünf Feuerwehrleute verletzt. Zwischen beiden Orten hatten rund drei Hektar Wald gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden bei brütender Hitze. Eine Einsatzkraft erlitt einen Kreislaufkollaps, andere Feuerwehrleute hatten mit dem Rauch und Insektenstichen zu kämpfen. Zwei der fünf verletzten Feuerwehrleute mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch an der Straße Zum Küsterberg in Löwenberg brannte es am Sonntag. Dort hatten kurz nach 14 Uhr 400 Quadratmeter Wald Feuer gefangen. Auch dort brachten Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle.