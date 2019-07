Mann lässt Hunde bei brütender Hitze im Auto zurück

OGA

Oranienburg (MOZ) Drei eingeschlossene Hunde hat eine Passantin am Sonntag gegen 18.25 Uhr in einem Kleintransporter an der Klagenfurter Straße entdeckt. Sie rief die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten den Halter ausfindig machen. Er räumte sein, dass sich die Hunde bereits seit mehreren Stunden im Fahrzeug befunden hätten, aber auch mit Wasser versorgt waren. Die Polizei nahm dennoch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz haben. Wie es den Tieren im Fahrzeug ging, konnte Polizeisprecherin Carola Haase am Montag nicht sagen.

Grundsätzlich ist es für Hunde lebensgefährlich, bei hohen Temperaturen im Auto zu verbleiben. Der Sonntag war mit mehr als 35 Grad im Schatten einer der bislang heißesten in diesem Jahr.