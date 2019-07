Schlagerparade zog atemlos durch Neuruppin

Erfrischung: Bereits am Sonnabend kratzten die Temperaturen an der 30-Grad-Marke. Abkühlung gab es unterm Rasensprenger. © Foto: Eckhard Handke

Sommer, Sonne, gute Laune: Hunderte gelbe Luftballons mit Smileys darauf haben die Besucher der ersten Schlagerparty am Hangar in den Himmel steigen lassen. Bis spät in die Nacht wurde dort gefeiert. © Foto: Eckhard Handke

Mit Spaß bei der Sache: Die Schlagerparty am Hangar kam auch bei den jungen Fans sehr gut an. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Neuruppin Schrill, bunt und gut gelaunt: Zur ersten Schlager-Parade in Neuruppin trafen sich am späten Samstagnachmittag rund 300 Schlager- und Partyfans am Bahnhof West. In zum Teil knallbunten Outfits, die aus den 1970er-Jahre hätten stammen können, und dem Hit "Neuruppin Fontanestadt" nach der bekannten Ohrwurmmelodie des Helene-Fischer-Schlagers "Atemlos durch die Nacht" zog der Zug mit den gut gelaunten Teilnehmern über die Umgehungsstraße bei schweißtreibender Hitze bis zum Hangar 312 auf dem ehemaligen Militärflugplatz.

Angeführt wurde alles von einem großen Militärfahrzeug, auf dem sich eine große "Diskokugel" drehte – die ursprünglich wohl ein Betonmischer war, der mit Spiegeln beklebt wurde.

Für einige ältere Partyfreundinnen, denen der Fußmarsch bei der Hitze doch zu schaffen machte, kam ein Freund und Helfer im Polizeistreifenwagen zu Hilfe. Die Damen durften im Einsatzwagen den Rest der Strecke zurücklegen.

Alle Teilnehmer, die bei der Schlager-Parade dabei waren, hatten freien Zutritt zur Open-Air-Party am Hangar. Dort angekommen, sorgte der DJ für den richtigen Schlagermix und auf einem großen Bildschirm flimmerten dazu die Schlagerstars aus der Zeit der ZDF-Hitparade.

Das nutzten die Paradeteilnehmer erst einmal für eine Verschnaufpause – so auch die Mitglieder des Ruppiner Hospiz-Vereins. Bei dieser Schlagerparty wurden nämlich Spenden für das Tageshospiz und die Trauerarbeit gesammelt, so wurden dafür auch Buttons mit dem Schlager-Parade-Motiv "Atemlos durch Neuruppin" verkauft. Am Abend wurden Hunderte gelbe Luftballons mit einem Smiley in den Himmel geschickt. Als Stargast Wolfgang Ziegler um 20 Uhr beim Open-Air-Konzert für eine Stunde mit seine größten Hits, so natürlich auch "Verdammt! Und dann stehst du im Regen", für Stimmung sorgte, waren schon rund 500 Besucher auf der Party.

Veranstalter Christian Juhre hat zwar sein Ziel von 2 000 Teilnehmern für die Premiere nicht erreicht, war aber dennoch zufrieden mit dem Verlauf: "Es ist noch ausbaufähig." Und da waren immer noch weitere Partyjünger auf dem Weg zum Hagar 312, die nicht nur Spaß hatten, sondern auch Gutes getan haben. Denn für den Hospiz-Verein kam eine Spende von 588 Euro zusammen.