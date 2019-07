Feuerwehr verhindert Ausbreiten eines Waldbrand auf A11

In letzter Minute hat die Feuerwehr das Ausbreiten gefährlichen Waldbrands an der A11 verhindern können. © Foto: Feuerwehr Gramzow

In letzter Minute hat die Feuerwehr das Ausbreiten gefährlichen Waldbrands an der A11 verhindern können. © Foto: Feuerwehr Gramzow

In letzter Minute hat die Feuerwehr das Ausbreiten gefährlichen Waldbrands an der A11 verhindern können. © Foto: Feuerwehr Gramzow

Oliver Schwers

Warnitz (MOZ) In letzter Minute hat die Feuerwehr das Ausbreiten gefährlichen Waldbrands an der Autobahn 11 unmittelbar an der Anschlussstelle Warnitz verhindern können.

Als die Wehrleute am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr eintrafen, standen schon mehrere tausend Quadratmeter Mischwald in Flammen. Das Feuer vernichtete nach bisherigen Schätzungen zwischen drei und vier Hektar. Der Einsatzleiter orderte sofort ein Großaufgebot aller umliegenden Feuerwehren, um das Übergreifen des Brandes auf benachbarte Waldstücke zu verhindern. Im Einsatz waren die Wehren aus Blankenburg, Melzow, Warnitz, Potzlow, Seehausen, Gramzow, Hohengüstow, Damme und Fredersdorf. Dabei zeigte sich erneut das Problem der Löschwasserversorgung. Daher mussten weitere Tanker aus Prenzlau, Gerswalde, Flieth und Schwedt geholt werden, bis aus nahegelegenen Seen stabile Schlauchleitungen gelegt waren. Insgesamt rund 120 Löschkräfte waren im Einsatz, bevor der Brand gegen 23 Uhr unter Kontrolle geriet. Großes Problem blieb ein angefackelter Holzstapel, der immer wieder aufloderte und schließlich erst mit Schaum gelöscht werden musste.