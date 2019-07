Hunderte Gäste beim Gnewikower Wiesenfest

Holger Rudolph

Gnewikow In jedem Sommer veranstalten die Gnewikower ihr Wiesenfest. Am Sonnabend lockten sie wieder mehrere hundert Besucher in die Ortsmitte.

Zuvor hätten auch diesmal wieder alle im Dorf vertretenen Vereine, Organisationen und Institutionen an einem Strang gezogen, freute sich Ortsvorsteher Olaf Matschoss (parteilos). Landfrauen, Bungalowgemeinschaft, Kirchengemeinde, Singegruppe und viele andere mehr hätten sich seit Monaten an der Vorbereitung des Ereignisses im Festkomitee beteiligt. Ist doch das Wiesenfest einer der jährlichen kulturellen Höhepunkte im Gemeindeleben.

Bereits seit dem Vormittag hatte auf dem Gelände an der Kirche ein Kreativmarkt mit einer Vielzahl von Angeboten stattgefunden. Für die Kinderspiele am Nachmittag zeichnete größtenteils die Bungalowgemeinschaft als Initiator verantwortlich. Treffsicherheit und eine ruhige Hand waren bei den auch für Kinder geeigneten Wettbewerben mit Bällen und dem zu bändigenden Wasserstrahl gefragt. Wer mochte, konnte sich auch als Bogenschütze versuchen.

Die Singegruppe hatte einen Fragebogen mit einem Wissenstest über deutsche Märchen erarbeitet. Matschoss lobte: "Ich habe auch gerade mitgemacht. Eigentlich dachte ich, da sicher zu sein. Doch die Fragen sind sehr kniffelig." Für die Besten gab es am Ende etwas zu gewinnen.

Reichlich Lob verteilten die Gäste auf dem Kirchhof, welche unter Schatten spendenden Bäumen die verschiedenen Kuchenkreationen der Landfrauen genossen.

Zwischendurch zeigte die Jugendfeuerwehr bei einem Löschangriff, dass sie durchaus dazu in der Lage ist, einen Brandherd allein unter Kontrolle zu bringen. Im Ernstfall eingesetzt werden dürfen die jungen Brandbekämpfer allerdings erst, falls sie später als Erwachsene noch in der aktiven Wehr mitarbeiten.

Am späteren Nachmittag trat die Sängerin Monalizzy mit ihrem Showprogramm "Lachen ist sooooo gesund" auf. Die Stimmungskanone aus Zehdenick bekam vom Publikum sehr viel Beifall. Bei Volksfesten in Nordbrandenburg ist die wandlungsfähige Interpretin immer wieder einmal in verschiedenen Rollen zu sehen.

Bis zum frühen Abend feierten die Gnewikower und ihre Gäste. Das Festkomitee darf auch diese Auflage als Erfolg verbuchen und wird bereits im Herbst mit der Vorbereitung des Wiesenfestes 2020 beginnen.