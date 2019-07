"Deutsche Kleinstädter" im Tempelgarten

Holger Rudolph

Neuruppin Sehr gut gefüllt war das Freilufttheater im Neuruppiner Tempelgarten am Freitagabend. Zum Auftakt der Reihe "Sommertheater in historischen Stadtkernen" zeigte das in der Uckermark ansässige "theater 89" August von Kotzebues Lustspiel "Die deutschen Kleinstädter". Bis zum 1. September wird es in 14 weiteren Städten gezeigt, darunter auch Rheinsberg, Wittstock und Gransee.

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) lobte den Tempelgarten als sehr geeigneten Aufführungsort. Die Arbeitsgemeinschaft "Städte mit historischen Stadtkernen" bringe mit der Theaterreihe zusätzliche Kultur in den ländlichen Raum. Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) freute sich als Schirmherrin, dass es die Reihe schon seit zehn Jahren gibt.

Die Groteske vom 5 000-Einwohner-Städtchen Krähwinkel zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die dem Publikum geboten wurde, lässt sich rasch umreißen. Bürgermeister Nicolaus Staar, gespielt von Matthias Zahlbaum, will seine Tochter Sabine schon übermorgen mit dem Bau-, Berg- und Weginspektorssubstitut Sperling (André Zimmermann) verloben. Doch die schöne und gewitzte Sabine (Kristin Schulze) hat in der Residenzstadt den viel jüngeren, ansehnlichen und unverschrobenen Herrn Olmers (Christian Schaefer) kennengelernt. Kurz vor der Verlobung kommt Olmers als Gesandter des Ministers ins Städtchen. Sabine hatte ihrer Großmutter (Sonja Hilberger) gegenüber behauptet, der Mann auf dem Anhänger ihres Kettchens sei der König. Das gefiel der alten Frau, die schon um die Tugendhaftigkeit der Enkelin gefürchtet hatte. Doch das Bild zeigte Olmers. Kein Wunder, dass die ganze Stadt den Besucher zunächst für den König hält. Obwohl Olmers als Mann von Welt in der spießbürgerlichen Stadt zunächst auf viele Hindernisse stößt, kriegt sich das Paar am Ende doch. Zuvor hat Olmers bewiesen, dass er sich für andere einsetzt. Außerdem ist er ein guter Kumpel des Ministers, was in so einer kleinen Stadt sehr wichtig war.

Die Aufführung bewegte sich nahe am Original, was erfreulich ist. Das Ensemble des 1989 in Ost-Berlin gegründeten freien "theater 89" spielte frisch und stark. Köstlich, als sich Sabine ein bisschen aufregte. Nein, ein Landmädchen sei sie nicht. Lebe sie doch in einer Stadt mit 5 000 Einwohnern, in der es sogar zwei gepflasterte Straßen und mehrere Dichter gibt. Die Darsteller erhielten sehr viel Applaus.

Dass auch das gar nicht so kleine Weimar zu Zeiten Kotzebues provinziell sein konnte, belegt seine Auseinandersetzung mit Johann Wolfgang von Goethe als Chef des dortigen Hoftheaters. Weil Goethe ein paar Passagen über die Dichter von Krähwinkel streichen wollte, da sie die Zunft in ein gar zu schlechtes Licht stellten, kam es nicht zur Uraufführung 1801 in Weimar. Stattdessen wurde das Stück ein Jahr später am Burgtheater in Wien erstmals gezeigt. 1803 kam es dann doch noch nach Weimar.