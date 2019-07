Stehende Ovationen für das Klenke Quartett

Jürgen Rammelt

Lindow Es war ein besonderes Ereignis – das Konzert des Klenke Quartetts, mit dem am Sonnabend die 41. Saison der Lindower Sommerkonzerte eröffnet wurde. Begrüßt wurden die über 130 Zuhörer von Kara Huber, der Schirmherrin der beliebten Veranstaltungsreihe.

Die Frau des pensionierten Bischofs der evangelischen Landeskirche, Wolfgang Huber, berichtete, dass sie ein besonderer Fan des Ensembles ist. Und sie hatte noch mehr zu erzählen: Zum Beispiel, dass das Klenke Quartett seit 1994 in unregelmäßigen Abständen zu den Akteuren der Sommermusiken in der Drei-Seen-Stadt gehört. Benno Kaltenhäuser, der Vater der heutigen Cellistin, hätte bereits vor etlichen Jahren mit Kollegen in Lindow musiziert.

Kara Huber ließ nicht unerwähnt, dass Karin Baum, die Kantorin der Lindower Kirchengemeinde, diejenige ist, die die Sommermusiken organisiert. Sie würde die Verhandlungen mit den Künstlern und Ensembles führen und dafür sorgen, dass das Programm der Sommermusiken abwechslungsreich und auch finanziell abgesichert ist.

Beethoven wird 250 Jahre alt

Nach der Eröffnung gehörte die Bühne Annegret Klenke, Beate Hartmann (beide Violine), Yvonne Uhlemann (Viola) und Ruth Kaltenhäuser (Violoncello). Das Konzert begann mit Ludwig van Beethovens Streichquartett B-Dur – einem Werk, das der Haydn-Schüler in frühen Jahren komponierte, wie Beate Hartmann den Zuhörern erklärte.

Aber die Violinenspielerin hatte noch mehr zu berichten. So zum Beispiel, dass im kommenden Jahr Beethovens 250. Geburtstag ansteht, auf den sie und ihre Kolleginnen sich bereits jetzt vorbereiten. Aus diesem Grund hätten sie auch zwei Werke des Komponisten für das Programm ausgewählt. Lediglich fünf Stücke des deutsch-böhmischen Komponisten Erwin Schulhoff, der 1942 in einem Internierungslager an Tuberkulose verstarb, kamen am Sonnabend zur Aufführung.

Was das Publikum dann im weiteren Verlauf in dem Gotteshaus zu hören bekam, war ein Konzertgenuss allererster Güte: Mal beschwingt, mal schwermütig, manchmal heiter oder getragen, mal spaßig oder melancholisch – was die vier Frauen ihren Instrumenten an Tönen entlockten, schien aus einer anderen Welt. Fast spielerisch meisterten sie die schwierigsten Passagen, die einen Walzer im Vier-Vierteltakt, eine Tango-Melodie sowie Tarantella verlangten.

Das Stück, das den Abschluss bildete, war Ludwig van Beethovens Streichquartett in Cis-Moll. Wie die Musikerinnen die Lindower Zuhörer wissen ließen, hatte es Beethoven komponiert, als dieser schon nichts mehr hören konnte. "Für den Komponisten waren es keine üblichen Sätze mehr, sondern lediglich nur noch sieben aneinandergereihte Nummern", erklärte die Geigerin.

Dafür durften sich die Konzertbesucher anschließend an den Klängen dieser schwierigen Komposition erfreuen, die exzellent gespielt, ein Hörgenuss der besonderen Art bildeten. Nicht wenige der Zuhörer hatten die Augen geschlossen und sich der Musik im Gotteshaus voll hingegeben. Am Ende gab es minutenlangen Beifall und stehende Ovationen für eine virtuose Leistung, wie sie selten zu erleben ist.