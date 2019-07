Großer Umzug durch Dierberg

Holger Rudolph

Dierberg Der Tross der geschmückten Wagen, der am Samstag durch Dierberg rollte, erinnerte ein wenig an Karnevalsumzüge. Nur, dass diese in der Region deutlich kleiner ausfallen.

Mehr als 20 geschmückte Traktoren fuhren vom Milchhof zum Gemeindezentrum. Links und rechts der Strecke hatten die Anwohner Stühle aufgestellt. Wollten sie doch den vorbeifahrenden bunten Zug in aller Ruhe betrachten können. Unter den Zuschauerinnen befanden sich auch Mandy Schuster und Katja Schulz. Das Sommerfest sei stets ein Höhepunkt des Dorflebens, erzählten die jungen Frauen. Es sei schon toll, dass die veranstaltenden Landfrauen auch diesmal wieder für eine Vielzahl von Aktionen beim Fest gesorgt haben.

Mit Blüten und Girlanden geschmückt, zogen die Gespanne aus Treckern mit Anhänger im Schritttempo durch das Dorf. Ganz vorn fuhr die Polizei, am Ende die Feuerwehr. Kurzzeitig wurde die Bundesstraße 122 durch die Einsatzkräfte gesperrt, damit der Zug die Strecke ohne Gefahr passieren konnte. Auf den Wagen saßen fröhliche Männer und Frauen in ländlicher Tracht. Auch Bonbons wurden von mehreren Wagen geworfen. Die Menschen am Straßenrand klatschten und holten nach dem Ende des Zuges die Stühle wieder auf die Höfe und in die Wohnungen. Schließlich würde schon bald das Unterhaltungsprogramm auf dem Festplatz beginnen, das nicht verpasst werden durfte.

Beim Programm der Linedancer bewiesen auch die jüngsten Dierberger Musikalität und Körperbeherrschung. Wer wollte, konnte sich an einem der Sportwettkämpfe beteiligen oder an der Tombola teilnehmen. Der Kaffee und vor allem eine Vielzahl von den Landfrauen gebackene Kuchensorten erhielten viel Lob. Auch für die Kinder war gesorgt. Schminkstand, Hüpfburg, Torwandschießen sowie ein Basketball-Zielwurf wurden den Kleinen zur Unterhaltung angeboten.

Abends legten die DJs Christoph & Heiko zum Tanz auf. Mehrere Hundert Besucher ließen es sich beim Fest bis in den späten Abend hinein gut gehen. Das Wetter spielte ebenfalls mit. Es war zwar heiß, doch bewegten sich die Höchsttemperaturen mit nachmittags um die 30 Grad gerade noch im angenehmen Bereich.