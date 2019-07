Barsikow setzt auf Carsharing

Markus Kluge

Barsikow (MOZ) Carsharing gibt es nicht mehr nur in Großstädten. Auch im Wusterhausener Ortsteil Barsikow wird es künftig ein Elektro-Fahrzeug geben, das sich alle Einwohner für Fahrten zum Arzt oder Einkauf teilen können.

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hat am Freitag einen Förderscheck in Höhe von 25 000 Euro an Ortsvorsteher Willem Schoeber und den Dorfverein übergeben. 80 Prozent der Anschaffungskosten samt Zubehör werden durch den Kreis gefördert.

Der Kreistag hat im Haushalt 2019 versuchsweise 50 000 Euro für innovative Mobilitätsprojekte bereitgestellt. Damit sollen Ideen unterstützt werden, die im ländlichen Raum das Bus-Angebot sinnvoll ergänzen.

Bei der Übergabe der Fördermittel wurde außerdem die neue Tischtennisanlage auf der Fest- und Spielwiese eröffnet. Denn das Dorf hatte 2017 beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene den ersten Platz belegt und dafür 1 500 Euro erhalten. Geld, mit dem die Barsikower eine befestigte Fläche für die Tischtennisplatte, eine Windschutzhecke und eine überdachte Bank bezahlen konnten.