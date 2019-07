Evi-Team startet bei Effizienz-Rennen in London

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In London beginnt am morgigen Dienstag mit dem Shell Eco-Marathon der weltweit größte Effizienzwettbewerb rund um das Thema Mobilität. Zu den etwa 160 qualifizierten Mannschaften aus Europa und Afrika gehört auch das achtköpfige Schüler-Team e-Fish vom Evangelischen Gymnasium in Neuruppin, das am Sonnabendmorgen zum viertägigen Rennen abgereist ist. Ziel der Nachwuchsingenieure ist es, energiesparende Fahrzeuge so zu konstruieren, dass mit diesen eine bestimmte Strecke mit möglichst wenig Kraftstoff zurückgelegt werden kann.

2018 belegte das Evi-Team dabei den dritten Platz. Autoentwickler Christian Wenger-Rosenau aus Nietwerder hofft für dieses Jahr auf eine bessere Platzierung. Angetrieben wird das 97 Kilogramm schwere orangefarbene Mobil mit Aluminiumrahmen und Carbon-Karosserie nach wie vor von zwei Elektromotoren. "Aber das Fahrzeug ist mittlerweile zehn Jahre alt. Wir haben jetzt die Aerodynamik verbessert", so Wenger-Rosenau. Um den Luftwiderstand des e-Fishs zu verringern, ist laut Wenger-Rosnau die komplette Front umgearbeitet worden. "Eigentlich ist nur die Frontscheibe geblieben", erklärt der Entwickler. Die verbesserte Effizienz des Fahrzeugs sei per Computerprogramm berechnet worden.

Am 9. Juli wird das Team zurück in Neuruppin erwartet. Über das Rennen informieren die Schüler im Internet unter www.e-fish.online.