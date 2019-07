Schon 1600 Unterschriften für Radweg-Initiative

Markus Kluge

Wustrau (MOZ) Die Wustrauer Initiative, die bessere Radwegeverbindungen für das Zietendorf und umliegende Orte fordert, bekommt viel Rückenwind. Innerhalb von knapp zwei Monaten haben rund 1 600 Menschen auf den Unterschriftenlisten unterzeichnet.

"Das ist ein sehr gutes Ergebnis, da wir ja überwiegend in kleinen Dörfern unterwegs sind", sagte Wustraus Pfarrerin Ute Feuerstack auf RA-Nachfrage. Die Idee zur Aktion stammt aus dem Ortskirchenrat. Feuerstack und ihre Mitstreiterinnen fordern sichere Radwege von Wustrau nach Langen und bis Dammkrug sowie von Altfriesack bis zum Bahnhaltepunkt Wustrau-Radensleben und nach Radensleben selbst.

Das Zietendorf ist bisher über eine Fahrradstraße, die auch von vielen Freizeitsportlern und Touristen sehr gut angenommen wird, an Neuruppin angebunden. Von Wustrau-Altfriesack aus gibt es aber keine weiteren sicheren Verbindungen in andere Richtungen. Radfahrer müssen dann wie Autos und Lkw die oft viel befahrene Landesstraße nutzen. Weil sie sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder machen, lassen deshalb auch viele Eltern aus den umliegenden Dörfern ihren Nachwuchs nicht mit dem Fahrrad zur Grundschule oder zu Freunden nach Wustrau fahren.

Die Unterschriftenaktion soll laut Feuerstack noch bis in den Herbst fortgesetzt werden, um möglichst viele Unterstützer zu gewinnen. Die Listen liegen an vielen Orten aus – unter anderem im Café Constance am Hohen Ende. Zustimmung für ihr Anliegen bekommen die Wustrauer laut Feuerstack auch aus den Rathäusern von Fehrbellin und Neuruppin.

Um noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, soll es laut Feuerstack auch noch eine "werbewirksame Aktion geben". Nachgedacht wird über einen größeren Fahrradkorso auf der Landesstraße, zu dem auch Politiker eingeladen werden. "Sie sollen selbst einmal merken, wie es ist, als Radfahrer auf der Landstraße von einem Lkw überholt zu werden", sagte Feuerstack.