Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf startet

Potsdam (dpa) Die Landes-Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf (Teltow-Fläming) hat am Montag offiziell ihre Arbeit aufgenommen.

In den vergangenen Monaten seien ein Konzept entstanden, eine Webseite gestaltet und erste Veranstaltungen geplant worden, sagte Gründungsbeauftragte Annette Rupp am Montag in Potsdam. Für den Betrieb stellt das Land jährlich rund 720.000 Euro bereit. Bislang hatte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Schloss Wiepersdorf betrieben.

Vorbereitet wird nach den Angaben die Wiedereröffnung des Hauses und die Ankunft der ersten Stipendiaten 2020. In diesem Jahr vergibt das Ministerium statt der Wiepersdorf-Stipendien bis zu zehn Aufenthaltsstipendien im Künstlerdorf Schöppingen (Nordrhein-Westfalen).

Die rot-rote Landesregierung habe seit 2014 den Kulturetat von 122 Millionen Euro auf 168 Millionen Euro erhöht, sagte Kunstministerin Martina Münch (SPD). Neu geschaffen wurden das Landesmuseum für Moderne Kunst in Cottbus und Frankfurt (Oder), die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte, die Musikkultur Rheinsberg und die drei neuen Landesstiftungen für das Kleist-Musuem, Park Branitz und Schloss Wiepersdorf. Die neue eingeführte Denkmalhilfe habe positive Effekte, sagte Münch. Damit könnten zahlreiche Einrichtungen und Angebote gesichert werden. In den kommenden Jahren gebe es neue Herausforderungen, unter anderem durch den Ausbau der Digitalisierung oder den Strukturwandel in der Lausitz.

Der ehemalige Wohnsitz des Dichterpaares Bettina und Ludwig Achim von Arnim diente Künstlern und Schriftstellern schon zu DDR-Zeiten als Künstlertreff. In Deutschland gibt es einige Künstlerhäuser. Derzeit wird das Schloss in Brandenburg renoviert.