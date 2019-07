Hoher Sachschaden

MOZ

Templin (MOZ) Hocher Sachschaden nach Einbruchsversuch

Den Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Lychener Straße starten unbekannte Täter am Sonntag gegen 2 Uhr. Mit Steinen und Tritten zerstörten sie die Scheiben der Eingangstür. Doch die zweite Tür ließ sich trotz massiver Gewalt nicht öffnen und die Täter flüchteten ohne Beute. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei prüft, ob es einen Zusammenhang mit einer ähnlichen Sachbeschädigung an einem Angermünder Einkaufscentrum gibt.

Sachschaden an einem Einkaufscenter

Mehrere Fenster sowie Türen beschädigten unbekannte Täter am Einkaufscenter in der Prenzlauer Straße in der Nacht zum Sonnabend. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.