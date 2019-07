Baupreise im Milower Land ziehen kräftig an

Silvia Passow

Nauen/Havelland. Der jährlich vom Landkreis herausgegebene Grundstücksmarktbericht liefert harte Fakten. Umsatzzahlen und Durchschnittspreise auf dem hiesigen Immobilienmarkt werden dargestellt. Alle Orte sind enthalten. Zuständig ist der havelländische Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Als Grundlage dienen ihm die Verträge bei Immobiliengeschäften. Den Bericht für das Jahr 2018 hat der Leiter des Kataster- und Vermessungsamts, Axel Grzesik, nunmehr vorgestellt. In gedruckter Form ist er gegen eine Gebühr von 40 Euro zu haben oder kostenlos abrufbar auf www.gutachterausschuss-bb.de.

Im Jahr 2018 wurden im gesamten Havelland 567 Millionen Euro für Grundstücke bezahlt. Dabei wurden weniger Kaufverträge abgeschlossen. In dieser Gesamtübersicht sind bebaute wie unbebaute Grundstücke erfasst.

117 Millionen Euro Umsatz gab es bei unbebauten Grundstücken, die sofort bebaubar wären. Zwei Drittel dieses Umsatzes wurde für Grundstücke getätigt, auf denen der Bau eines Einfamilienhauses bzw. Doppelhauses möglich war. 2017 wurden hier noch 104 Millionen Euro umgesetzt, 2016 waren es 84 Millionen Euro. Die größte Umsatzsteigerung (125 Prozent) konnte beim Geschosswohnungsbau verzeichnet werden - besonders im berlinnahen Raum wie in Falkensee, aber auch in Nauen und Rathenow.

Beim Bauland für den individuellen Wohnungsbau haben die Preise weiter angezogen. Im letzten Jahr war Falkensee teuerstes havelländisches Pflaster in Sachen Grundstückskauf. Die Spitzenposition hat die Stadt nun an ihre Nachbargemeinde Dallgow-Döberitz abgegeben. 145 bis 416 Euro/qm kostete hier das Grundstück. In Falkensee lagen die Preise bei 120 bis 388 Euro.

Ordentlich angezogen haben die Preise auch in Nauen. Hier liegt der Quadratmeterpreis bei 9 bis 245 Euro. Die Nauener Kernstadt gleicht sich damit preislich dem Berliner Umland an. Doch auch im Westhavelland steigen die Grundstückspreise teils kräftig an.

Musste etwa in Premnitz 2017 noch mit 16 bis 34 Euro/qm gerechnet werden, waren es 2018 bereits 22 bis 55 Euro/qm. Die Preise in der Kreisstadt Rathenow haben sich dagegen kaum bewegt, auch in den anderen Gemeinden im Westhavelland gab es nicht allzu viel preisliche Unruhe. Eine Ausnahme bildet hier die Gemeinde Milower Land.

Dort wurden 2018 für den Quadratmeter Bauland 9 bis 54 Euro fällig. Das sah 2017 noch anders aus, nämlich 7 bis 27 Euro/qm. Damit liegt das Milower Land mit Rathenow und Premnitz auf demselben preislichen Niveau. Hier könnte das neue Baugebiet Wirkung zeigen, sagte Grzesik während der Vorstellung des neuen Grundstücksmarktberichts.

Bereits für das erste Halbjahr 2019 verzeichnet Grzesik für das östliche Havelland eine Preissteigerung von 27 Prozent. Für das westliche Havelland gibt er 6 Prozent an. Das Jahr ist noch nicht vorbei, meinte er auch. Die angespannte Wohnsituation in Berlin und die günstigen Bauzinsen locken die Berliner ins Havelland. Hier hat sich insgesamt das Angebot an Baugrund verringert, die Nachfrage steigt, damit dürften auch die Grundstückspreise weiter anziehen.

Die Preise für ein Grundstück, auf dem ein Ein- oder Zweifamilienhaus steht, stiegen im westlichen Havelland um rund 10 Prozent. Wer ein bebautes Grundstück kauft oder verkauft, sollte hier einen genaueren Blick in den Bericht riskieren. Je nach Baujahr des Hauses kann es erhebliche Schwankungen geben. Dazu kommen noch andere preisrelevante Ausstattungen des Hauses, viele davon sind im Bericht aufgeführt und erleichtern eine Einschätzung.

Die Preise für Ackerland sind im berlinnahen Raum gestiegen, weisen sonst nur vergleichsweise geringe Schwankungen auf. Insgesamt kann gesagt werden, je dichter an Berlin, umso teurer wird Bauen im Havelland. Falkensee und Dallgow-Döberitz sind sogar dicht dran am Preisniveau des Berliner Randbezirks Spandau, konkret dessen Ortsteil Staaken.