Erhitzte Gemüter am Helenesee

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei fast 38 Grad bildeten sich am Sonntag lange Schlangen vor dem Eingang. Eine Männergruppe ignorierte die Wartenden. Es kam zu einer Schlägerei mit Verletzten.

Am Helenesee kam es am Sonntagnachmittag zu einer Schlägerei zwischen mehreren Besuchern. Das berichtet die Polizei. Demnach ignorierte eine Gruppe von Männern gegen 16.30 Uhr die Wartenden in der Schlange am Eingang. Zwei 21-Jährige und ein 22-Jähriger sprachen die Unbekannten an und forderten sie auf, sich hinten anzustellen und zu warten. Daraufhin schlugen die Männer auf die Drei ein, wobei ein 21-Jähriger so stark verletzt wurde, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Laut Polizei verließ die Gruppe anschließend unerkannt den Eingangsbereich und den Parkplatz. Zu dem Fall hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Mithilfe: Wer hat die Tat beobachtet? Hat jemand die Personen erkannt? In welchen Fahrzeugen sind sie abgefahren? Hinweise nimmt die Polizei unter 03361 5680 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Der Sonntag war mit mehr als 8000 Tagesgästen der besucherstärkste Tag seit vielen Jahren, berichtet Uwe Grack, Betriebsleiter am Helenesee. Bei fast 38 Grad bildeten sich vor den Eingängen lange Schlangen, viele kamen extra aus Berlin mit dem Auto angereist. Die allermeisten Gäste seien mit den Wartezeiten an den Kassen sehr entspannt umgegangen. Allerdings habe der eigens zum Wochenende aufgestockte Sicherheitsdienst auch mehrere brenzlige Situationen entschärfen und erhitzte Gemüter weitgereister, gestresster Badegäste beruhigen müssen, erklärt Uwe Grack.

An den Badestränden selbst habe es kaum Vorkommnisse gegeben. Der Sicherheitsdienst musste mehrmals freundlich auf das Glasverbot hinweisen, worunter auch Shishapfeifen fallen, die Besucher mit dabei hatten. Tatsächlich behandelte die Wasserwacht am Wochenende mehrere Gäste mit Schnittverletzungen an den Füßen. Zwischenzeitlich waren außerdem zwei Kinder verschwunden, die sich jedoch glücklicherweise nur verlaufen hatten und wieder auftauchten.