MOZ

Buchholz (MOZ) Am Sonntagabend zeigte ein 39-Jähriger an, dass sein PKW Seat während seines Aufenthalts am Bötzsee gestohlen worden sei. Wenig später erhielt die Polizei die Meldung von einem Unfall mit Fahrerflucht in der Spitzmühler Straße. Die Polizei fand den PKW ohne Fahrer an einem Baum vor. Der Besitzer wurde zu Fuß in Buchholz angetroffen.

Die Polizisten nahmen den Mann mit zum Polizeirevier. Vorher wurde er durchsucht und sein Fahrzeugschlüssel kam zum Vorschein. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,6 Promille. Trotzdem blieb der 39- Jährige bei der Version vom Diebstahl seines PKW. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe und stellten die Kleidung, den Fahrzeugschlüssel und den PKW sicher. Die Kripo ermittelt nun wegen Vortäuschen einer Straftat und Unfallflucht.