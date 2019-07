Seit 30 Jahren auf der Bank

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Trainer, die länger bei einem Verein aktiv sind als die treuesten Spieler, sind eine äußerst seltene Erscheinung. Wer etwa 1989 als Rathenower Talent gehandelt wurde, wäre heute bereits um die 50. Ingo Kahlisch hat sie alle erlebt, wie sie seit dem 1. Juli des Wendejahres am Vogelgesang spielten, wie sie kamen und gingen. Damals war noch nicht die Rede vom FSV Optik. Bei Dienstantritt war Kahlisch noch für die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Motor Rathenow tätig gewesen, aus der der FSV letztlich hervor gehen sollte

Seinen Trainerjubiläumstag hat der 62-Jährige am Montag zunächst in der FSV-Geschäftsstelle erlebt. Sie befindet sich in der Berliner Straße und ist eigentlich der "Sport-Shop", den Kahlisch betreibt. Wer dort ein- und ausgeht, benötigt nicht unbedingt neue Fußballschuhe oder -hosen. Es ist die Schaltzentrale des im Februar 1991 gegründeten Fußballsportvereins Optik Rathenow, in dem Kahlisch gleichsam Trainer und Manager ist.

Wo auch immer sportlicher Anspruch und Realität nicht im Gleichklang sind, werden in der Regel Trainer gegen neue ausgetauscht. Für Kahlisch hat wohl stets gesprochen, dass der Verein über seinen zu erwartenden Möglichkeiten agiert. Finanziell gesehen gehört der FSV eine Liga tiefer, wie Kahlisch vor Beginn der Aufsteigersaison 2018/2019 gegenüber BRAWO erklärte. Dass etwa die in Rathenow produzierende Fielmann AG jemals Hauptsponsor werden könnte, nur weil es thematisch zu Optik passt, ist weiter reines Wunschdenken. Mühsam muss sich derweil das Vogelgesang-Eichhörnchen ernähren und sammelt jeden Taler auf, den es bekommen kann.

Sportlich betrachtet sind Kahlisch und der FSV in der vorigen Saison mit einem blauen Auge in der Regionalliga Nordost davongekommen. Nach Punkten bereits abgestiegen, hielten die Rathenower dennoch die Klasse. Ein anderer Verein, der besser platzierte FC Oberlausitz Neugersdorf, trat stattdessen den Gang nach unten an - aus finanziellen und strukturellen Gründen, wie es heißt.

Das Sahnehäubchen auf dem Klassenerhalt in Kahlischs Jubiläumsjahr war das Landespokalfinale im Mai. Sicher war es für den Fußballlehrer ein Schaulaufen vor den TV-Kameras. Zwar siegte der FC Energie Cottbus knapp mit 1:0 am Vogelgesang und ließ den Rathenower Traum von der erneuten Teilnahme im DFB-Pokal platzen. Diesmal wären die Bayern nach Rathenow gekommen, wie sich bei der Auslosung der 1. Hauptrunde herausstellen sollte. Doch kommt es nun wieder zu Punktspielen gegen Cottbus. Das hat es seit der Saison 1995/1996 nicht mehr gegeben. Damals saß Eduard (Ede) Geyer auf der FC-Trainerbank. Für Cottbus ging es in der Folge immer weiter nach oben, bis in die Bundesliga. 2004 wurde der Ede ausgewechselt. Es folgten neun weitere Energie-Trainerwechsel. Der FSV Optik mit Ingo Kahlisch hatte indessen in der Saison 2004/2005 die Talsohle (Verbandsliga Brandenburg) erreicht. Nach der Saison 2005/2006 ging es wieder aufwärts.

Da die Niederlausitzer nun aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost abgestiegen sind, trifft sich dort die märkische Elite. Der FSV, Rathenow und das Havelland gehören daher zum Besten, was das Fußballland Brandenburg zu bieten hat. Ingo Kahlisch sei Dank! Dumm nur, dass es ausgerechnet am Jubiläumstag in der Schaltzentrale eine 2:10-Testspielniederlage vom Wochenende auszuwerten gab.