Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Wegen einer Störung an den Stellwerken von Oranienburg, Birkenwerder und Schönfließ ist am Montagnachmittag der Bahnverkehr in Oberhavel zusammengebrochen. Betroffen waren sowohl die S-Bahn-Linien von und nach Birkenwerder und Oranienburg sowie der Regionalverkehr zwischen Oranienburg, Berlin und Hennigsdorf.

Nach Angaben von S-Bahn-Sprecherin Sandra Spieker war die Störung in den Stellwerken gegen 13.45 Uhr aufgetreten. Die S 1 verkehrte danach nur zwischen Hohen Neuendorf und Wannsee, die S 8 zwischen Blankenburg und Schöneweide. Die Oberhaveler Bahnhöfe wurden nicht angefahren. Auch der Regionalverkehr auf der Strecke kam zu erliegen. Etliche Reisende strandeten in Oranienburg. Auch zahlreiche Besucher des Fusion-Festivals, das von Donnerstag bis Sonntag auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz an der Müritz stattfand, traten am Montag ihreRückreise an und machten gezwungener Maßen länger Halt am Oranienburger Bahnhof. Bis zu einer Stunde gaben die Festivalbesucher an, würden sie bereits auf weiterfahrt warten. Einige schlugen ihre Klappstühle vor dem Bahnhofseingang auf und suchten sich ein schattiges Plätzchen. Ein Schienenersatzverkehr war zwar von der Bahn angefordert, schließlich aber nicht mehr eingerichtet worden.

"Zum Glück konnte die Störung jetzt behoben werden", sagte Sandra Spieker um 15 Uhr auf Nachfrage. Ab 15.15 Uhr sollte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Aufgrund des außergewöhnlich hohen Reiseaufkommens durch die Festival-Heimkehrer kann eine Mitfahrt jedoch nicht garantiert werden. Bis sich der Verkehr wieder halbwegs eingependelt hat, ist aber weiterhin auf allen Linien mit Verspätungen zu rechnen.

Die Ursache für die Havarie war zunächst unklar.