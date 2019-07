Lions-Präsidentwechsel

Fred Kagels

Brandenburg Dr. med. Mathias Zurke übernimmt im 25. Bestehensjahr des Lions Club Brandenburg an der Havel die Präsidentschaft für das Jahr 2019/2020 und somit über 40 Mitglieder. Und weil sich seine Hausarztpraxis im Herzen der Stadt – direkt am Neustädtischen Markt – befindet, war es für ihn naheliegend, den Club auch in die City einzuladen. So wurde der Staffelstab im Restaurant Herzschlag übergeben. Zurke übernimmt die neue Aufgabe von seinem Vorgänger Marco Lindau, mit dem er in dessen Amtsjahr schon Lions-Projekte abgestimmt und koordiniert hat. Unterstützt wird er von den beiden Vize-Präsidentin Kathrin Wenske und Michael Ammer

Der Lions Club Brandenburg an der Havel hat in den 25 Jahren seines Bestehens 530 Tausend Euro an finanziellen Mitteln für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt. Diese kamen sowohl internationalen Projekten, als auch regionalen Projekten zugute. Die seit 14 Jahren vom Lions Club organisierten "Brandenburgischen Wassermusiken" sowie die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ferienaufenthalte von Brandenburger Kindern in Annahütte werden weiter geführt. Selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr den Lions Adventskalender zum 16. Mal geben. Aber auch neue Projekte sind in Vorbereitung, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Mitteln zur Gestaltung des Bürgerparkes Marienberg. Im regionalen Bereich konnten viele Projekte insbesondere durch eine erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege, dem Theater der Stadt, der Regattastrecke und der Katja-Ebstein-Stiftung sowie den Streetworkern der Stadt realisiert werden.