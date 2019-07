Vertraute Center-Leitung

Th. Messerschmidt

Wust (MOZ) Am 1. Juli 2019 endete um 15 Uhr Torben Seiferts Gastspiel in Brandenburg. Zum 1. Oktober 2018 war er im Auftrag des Center-Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield (URW) von München als Centermanager ins EKZ Wust gekommen, um den 10-Mio.-Euro-Umbau anzuschieben und zu begleiten. Er brachte frischen Wind, legte viel Wert auf Kommunikation mit Mietern und Kundschaft, und wusste stets, dass ihm nur ein gutes Jahr hier bliebe. Dann käme die nächste Baustelle und vor allem seine Vorgängerin Anja Zihm (42) zurück. Sie hatte sich 2017 in die Babypause verabschiedet, nun im Sommer schneller als gedacht in Berlin einen Kitaplatz für Tochter Enna bekommen und sich einsatzbereit gemeldet. Torben Seifert wird indes kurzfristig in Köln gebraucht, weswegen der Wechsel binnen einer Woche erfolgte. Torben Seifert: "Mir hat die Arbeit in Wust viel Spaß gemacht. Wir haben viel geschafft und letztendlich sind alle guter Dinge. Ich gebe den Staffelstab weiter und Anja kann mit Vollgas weitermachen." Montag legte die Diplom-Betriebswirtin, die seit 2006 zum EKZ-Wust-Team gehört, los: "Ich freue mich darauf!" Torben Seifert stieg um 15 Uhr ins Auto gen Nordrhein-Westfalen und versprach: "Zur Dreitages-Eröffnung im Oktober/November komme ich auf jeden Fall vorbei."