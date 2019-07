Zwei Polen attackierten jugendliche Syrer

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Am frühen Samstagabend in Rathenows Mitte: Die Polizei musste auf dem Märkischen Platz einen gewalttätigen Konflikt schlichten. Ursprünglich waren zwei stark alkoholisierte Polen (22 und 24 Jahre) in Streit mit zwei 16-jährigen syrischen Jugendlichen geraten, wie es in einer Mitteilung der für das Havelland Polizeidirektion West heißt.

Aus bislang ungeklärtem Grund sei der Streit eskaliert. Die Polen sollen unvermittelt angefangen haben, auf die Jugendlichen einzuschlagen und sie zu treten. Die Jugendlichen hätten flüchten und ihre Eltern informieren können. Kurze Zeit später seien die attackierten Jugendlichen, zusammen mit vier Angehörigen (31 bis 39 Jahre), auf den Märkischen Platz zurückgekehrt. Beim Versuch, die Schläger zur Rede zu stellen, soll es zu "wechselseitigen Körperverletzungen" gekommen sein. Die inzwischen eingetroffene Polizei trennte die Parteien und beendete damit die Auseinandersetzung. Der Auslöser blieb unbekannt. Die beiden beschuldigten Polen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Ihre Atemalkoholwerte lagen jeweils bei mehr als 1,70 Promille.