Suche nach vermisster Frau

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Dramatische Stunden im Schlaubetal: Einsatzkräfte der Landespolizei und der Bundespolizei sowie ehrenamtliche Helfer der Ortsgruppe Müllrose der DRK-Wasserwacht haben am Sonntag mehrere Stunden lang nach einer als vermisst gemeldeten Frau gesucht. Auch speziell ausgebildete Suchhunde und ein Aufklärungshubschrauber kamen dabei zum Einsatz.

Eine 34 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Barnim, die derzeit mit ihren Eltern im Schlaubetal Urlaub macht, war seit dem späten Sonnabendabend vermisst worden. Da die Frau zwar weitgehend selbstständig lebt, aber dennoch auf Betreuung angewiesen ist, alarmierten die Eltern die Polizei. "Um 4 Uhr haben wir am Sonntagmorgen davon Kenntnis bekommen, dass die Frau vermisst wird", berichtet Astrid Reinecke von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost auf Anfrage.

Suchhunde im Einsatz

Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Die Wasserschutzpolizei suchte den Oder-Spree-Kanal ab, Polizisten mit Suchhunden kamen am Boden zum Einsatz, Bundespolizisten suchten in einem Aufklärungs- und Beobachtungshubschrauber vom Typ H135 aus der Luft die Seen der Region ab.

Auch die ehrenamtlichen Wasserretter der DRK-Wasserwacht beteiligten sich an der Suche. "Die Eltern der Frau hatten uns um Hilfe gebeten", erzählt Gregor Goldenbogen, Leiter der Ortsgruppe Müllrose. Mit einem Motorboot fuhren seine Kollegen und er den Uferbereich des Großen Müllroser Sees ab.

Am Abend gegen 22.30 Uhr kam dann Entwarnung: Ein Bürger entdeckte die vermisste Frau in Grunow, körperlich unversehrt und auf einer Bank sitzend.