Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Arnim Teutoburg-Weiß, Sänger der Beatsteaks, ist am 19. Oktober in Neuruppin zu Gast.

Bei der "Schönen Party" wird der Frontmann einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands als DJ Teutilla in der Kulturkirche Musik auflegen. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Ruppiner Anzeigers in der Karl-Marx-Straße 48 in Neuruppin.