Neuer Bürgermeister legt seinen Diensteid ab

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In kleinem Kreis hat Bert Kronenberg am Montagmorgen im Ratssaal des Rathauses feierlich seinen Diensteid als hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Zehdenick abgelegt. Dabei betonten alle Redner, dass sie sich ein gutes Miteinander von Stadtverwaltung, Stadtverordneten und neuem Bürgermeister zum Wohle der Kommune wünschen. Neben einigen Stadtverordneten waren der stellvertretende Bürgermeister, Dirk Wendland, und die zweite Vize und bis Montag amtierende Bürgermeisterin, Verena Rönsch, anwesend. Aber auch die Eltern des neuen Stadtoberhauptes, Christiane und Wilhelm Kronenberg sowie Johannes Heitkemper als guter Freund der Familie waren eigens zur Amtseinführung aus Krefeld (Nordrhein-Westfalen) angereist.

Zwischen den Stühlen

"Willkommen im Klub", begrüßte Stadtverordnetenvorsteher Waldemar Schulz (CDU) den neuen, parteilosen Bürgermeister per Handschlag am neuen Amt, nachdem Kronenberg den Diensteid geleistet hatte: "Ich gelobe, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Landes Brandenburg und die Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen", verlas Kronenberg den Text des Diensteides, den er gemäß Beamtengesetz vor Amtsantritt zu leisten hat.

Während es am Montag noch um Regularien ging, ist am heutigen Dienstag Kronenbergs erster richtiger Arbeitstag in der Stadtverwaltung. Waldemar Schulz betonte in seiner Festrede die besondere Stellung eines hauptamtlichen Bürgermeister: "Ein Bürgermeister hat eine besondere Rolle inne zwischen der Volksvertretung sprich Stadtverordnetenversammlung auf der einen und den Bürgerinnen und Bürgern, die ihn direkt wählen, auf der anderen Seite. Und ein Bürgermeister muss die Gabe haben, viele widerstrebende Interessen zusammenzuführen. Es ist vielfach eine Position zwischen allen Stühlen", betonte Schulz, der sich am 16. Juni noch selbst um das Bürgermeisteramt beworben hatte, aber Kronenberg deutlich unterlegen war. In nächster Zeit seien einige wichtige Entscheidungen zu treffen: "Mögen Sie diese Herausforderungen mit Elan und dem Augenmaß für das Machbare zum Wohl unserer Stadt anpacken. Dabei können Sie sich auf eine engagierte Verwaltung stützen, ohne die die Arbeit nicht durchführbar wäre. Und Sie haben eine Stadtverordnetenversammlung zur Seite, die die Problemepunkte der Stadt und viele Sorgen und Nöte der Bürger kennt. So soll ein gutes Miteinander zwischen Bürgermeister, Stadtverordneten und Vertretern der Ortsteile der Nährboden für gute Entscheidungen sein", fand Schulz salbungsvolle Worte.

Dem stand Kronenberg in nichts nach: "Mit einem großen Vertrauensvorschuss trete ich das Amt heute an. Ich wünsche mir einen guten Umgang zwischen gegenseitigem Respekt und kooperativem Miteinander. Wir sollten einen gemeinsamen Nenner suchen, der uns trägt. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung, denn die Stadt Zehdenick hat es verdient."

Norbert Gerth (GfZ) sprach die Hoffnung aus, dass es Kronenberg gelingen möge, der Stadt Zehdenick einen Schub nach vorne zu geben, "durch viele Ideen und großer Schaffenskraft. Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Gesundheit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagte das Mitglied der größten Fraktion im neuen Stadtparlament. Die einzigen Blumen zum Amtseid gab von dem Vertreter der AfD. Stadtverordneter Franklin Jahn überreichte sie. Dirk Wendland freute sich, dass Kronenberg bereits zwei Wochen nach der Wahl seinen Dienst antritt: "Ich versichere Ihnen, dass die Verwaltung alles tun wird, um die Stadt voranzubringen. Wir stehen Gewehr bei Fuß", sagte Wendland, der seit Oktober 2018 die Amtsgeschäfte des Verwaltungschefs führen musste, nachdem Arno Dahlenburg aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten war.