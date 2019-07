Ein Dorf im Ausnahmezustand

Jürgen Rammelt

Kleinzerlang Obwohl das Thermometer am Sonnabend über die Grenze von 30 Grad Celsius geklettert war und die meisten Leute irgendwie ein schattiges Plätzchen suchten, herrschte kurz nach der Mittagszeit in Kleinzerlang der Ausnahmezustand. Zu beiden Seiten der Dorfstraße parkten dutzende Auto und die Stände, an denen die Bewohner des staatlich anerkannten Erholungsortes Trödel anboten, waren dicht umlagert.

Zufrieden hinsichtlich der Resonanz zeigte sich auch Christine Wagner, die Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins. Der Verein hatte den Straßentrödel vor Jahren ins Leben gerufen und war auch diesmal für die Organisation verantwortlich. Die genaue Zahl der Trödler war schwer zu ermitteln. Einige Bewohner hatten direkt an der Straße ihre Stände aufgebaut, andere empfingen die Besucher auf dem Hof ihrer Grundstücke.

Gleich am Ortsteingang, an der Luisen-Eiche, hatte Olaf Ribbeck seinen Stand aufgebaut. Der Kleinzerlanger ist eigentlich als Diskjockey bekannt. "Heute bin ich aber mal Trödler", scherzte der junge Mann, der aus Haushaltsauflösungen diverse Gegenstände, wie Trinkgläser, Sammeltassen, Vasen, aber auch andere Dinge gerettet hatte und nun versuchte, diese an den Mann oder die Frau zu bringen.

Ein buntes Sammelsurium von Gegenständen hatte auch Tristan Tomschin aus Adamswalde in einer Toreinfahrt aufgebaut. Ins Auge fiel sofort ein Gefährt für zwei Personen. "Es ist ein Shoprider", erklärte der Anbieter und hatte auch im Handumdrehen das Prospekt Prospekt. Ursprünglich hätte das Elektrofahrzeug 6 000 Euro gekostet, jetzt würde er es für 2 000 Euro verkaufen. Aber auch eine uralte Verbandstasche, zahlreiche Reh- und Hirschgeweihe und sogar Tontauben gehörten zum Angebot von Tomschin. Stammanbieter bei dem Straßentrödeln sind inzwischen auch Heide und Günther Wissel. Das Rentnerehepaar findet immer wieder Gegenstände in seinem Häuschen, die sich angesammelt haben und die eigentlich nicht mehr benötigt werden. Neben diversen Haushaltgeräten sind das diesmal ein alte Nähmaschine und eine Kreissäge. Für die Säge gibt es zahlreiche Interessenten, aber auch ein Problem: Das gute Stück war fest auf einen Tisch montiert und beides passte nur in ein großes Fahrzeug.

Einfacher hatten es dagegen diejenigen, die auf dem Hof und in der Scheune von Elke Wismann fündig werden wollten. Neben unterschiedlichen Nippsachen sowie Gegenständen aus Glas und Porzellan hatte die Hobbytöpferin auch zahlreiche Gefäße aus Keramik im Angebot. Es waren Unikate von dezent gestalteten bunten Tassen, Schalen, Vasen und Krügen, die sie selbst aus Ton hergestellt und im eigenen Ofen gebrannt hat.

Einer, der bereits in den vergangenen Jahren in Kleinzerlang mit einem Stand vertreten war, war ein Trödler aus Velten. Seinen Namen wollte er nicht verraten. "Dafür bin ich schon zu bekannt", wiegelte er ab. Das, was der Mann beim Straßentrödel anzubieten hatte, war eine bunte Mischung, die von Werkzeugen aller Art über Metallwaren bis hin zu Jagdhörnern, Laternen, Gewichten und Lederkappen reichte, wie sie Motoradfahrer vor dem letzten Weltkrieg trugen.