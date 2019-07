Verkehr nach Havarien noch bis Mittwoch behindert

Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Mit einer weiteren Havarie beim Trinkwasserrohr in Bergfelde rechnet Olaf Bennühr, Geschäftsführer des Versorgers Wasser Nord, nicht mehr. Das schadhafte Rohr sowie die Anschlussstellen wurden durch ein modernes ­Polyethylen-Kunststoffrohr ausgetauscht. Das alte Stahlrohr war innerhalb kurzer Zeit an zwei verschiedenen Stelle kaputtgegangen.

Dadurch kam es zu Einschränkungen bei der Versorgung in Bergfelde Nord. Zum einen kam es teilweise zu einer Trübung des Wassers, zum anderen wurden die Kunden gebeten, abends auf die Gartenwässerung zu verzichten. Am Freitagabend wurde diese Einschränkung aufgehoben. Die restlichen Arbeiten auf der Brücke können voraussichtlich Mittwoch abgeschlossen werden. Derzeit wird der Verkehr dort mit einer Ampel geregelt.Die Arbeiten an der Trinkwasser-Leitung im Zentrum von Birkenwerder beginnen am Mittwoch. Es müssen noch letzte Details geklärt werden. Auch dort wird der Verkehr im Juli mit einer Ampel geregelt, da es zeitweise zu einer halbseitigen Sperrung der B 96 kommt.