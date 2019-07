Zehdenicks Ortsvorsteher beklagen Wirrwarr

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Was die Pflege von öffentlichen Grünanlagen in den 13 Ortsteilen der Stadt Zehdenick anbelangt, geht es zurzeit in einigen Dörfern drunter und drüber. Eigentlich sollte die Aqua Zehdenick GmbH ab 1. Juni die Aufgabe erledigen, die bisher die sogenannten Honorarkräfte übernommen haben. Doch der Start habe sich auf den 1. Juli verschoben, sagte Fachbereichsleiter Fred Graupmann. Die Aqua beschäftige für die Grünanlagenpflege Langzeitarbeitslose. Die Akquirierung der Arbeitskräfte konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, begründete Graupmann die Verzögerung. Trotzdem sei die Aqua wohl schon mit einigen Kräften draußen gewesen. So auch in Kurtschlag, wo die Bushaltestelle gleich zweimal gereinigt worden sei, einmal durch die Aqua und einmal durch eine private Firma, die die Kommune selbst beauftragt hatte, berichteten Kurtschläger. Wie es zu dem doppelt vergebenen Auftrag kommen konnte? Offenkundig gibt es Anlaufschwierigkeiten. Denn es sei vereinbart worden, so Graupmann, dass in den Ortsteilen, in denen es Verträge mit Firmen gibt, diese weiter bestehen bleiben. Ähnliches gelte auch für die Honorarkräfte, deren Verträge noch gültig sind. Auch diese müssten weiter ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen. So beispielsweise in Marienthal, wo noch Gemeindearbeiter unter Vertrag stehen. Der städtische Bauhof sei hingegen nicht für die Ortsteile zuständig, stellte Graupmann klar. Gebe es Probleme mit der Pflege, sollte sich die jeweilige Ortsvorsteher mit der Verwaltung in Verbindung setzen.