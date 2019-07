Stolperstein für zweifach Verfolgten

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wenn der Kölner Künstler Gunter Demnig am 15. Juli einen weiteren Stolperstein verlegt, dann wird damit ein Hennigsdorfer geehrt, der von zwei Regimen verfolgt wurde.

Wilhelm Busse wurde von den Nazis neun Jahre erst im Gefängnis Moabit, dann im Konzentrationslager Sachsenhausen eingesperrt und misshandelt, weil er der verbotenen Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas angehörte. Nach seiner Befreiung konnte er – gezeichnet vom KZ – nur fünf Jahre in Freiheit leben. Dann wurde er in der DDR wiederum wegen seines Glaubens inhaftiert. Er starb 1957 im Brandenburger Gefängnis. An der Berliner Straße 18 wird am 15. Juli ab 14 Uhr zu seiner Erinnerung ein Stolperstein verlegt, und zwar neben dem für seine Frau Clara. Um 18.30 Uhr werden Angehörige des Ehepaares im Stadtklubhaus, Edisonstraße 1, aus der Familiengeschichte erzählen. Unter anderem wird der Urenkel Stephan Steinfurth nach Hennigsdorf kommen. Außerdem wird ein kleines Theaterstück aufgeführt. Musikalisch umrahmt wird der Gedenkabend von einem bekannten Konzertpianisten, den die Veranstalter erst am Tag der Veranstaltung verraten wollen.