Motorradfahrer kommt vor Gericht

Roland Becker

Nieder Neuendorf (MOZ) Ein Motorradfahrer aus Hohen Neuendorf muss sich am 24. Juli wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Oranienburger Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll der 51-Jährige am 31. August vorigen Jahres in Nieder Neuendorf an mehreren an einer Baustellenampel haltenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein. Wegen des Neubaus der Brücke über den Havelkanal kam es dort zu dieser Zeit häufig zu längeren Rückstaus. Der Motorradfahrer soll im weiteren Verlauf die Verkehrsinsel in Höhe Am Yachthafen auf der Gegenspur passiert haben. Dabei erwischte er ein elfjähriges Kind, welches gerade mit seinem Fahrrad diese Mittelinsel überqueren wollte. Der elfjährige Junge aus Hennigsdorf erlitt bei dem Zusammenprall zahlreiche Verletzungen. Unter anderem trug er Frakturen am Schambein und am Kreuzbein davon, prellte sich Wirbelsäule, Becken sowie einen Unterarm und zog sich mehrere Schürfwunden zu.

Der Prozess ist öffentlich und beginnt am Mittwoch, 24. Juli, um 11 Uhr in Saal.2. Es ist ein Verhandlungstag vorgesehen.