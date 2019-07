Kampf um Teichwiesen geht weiter

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die neue Neuruppiner Bürgerinitiative (BI), die sich für den Erhalt der Teichwiesen zwischen Eichendorff- und Musikersiedlung einsetzt, wird sich in der nächsten Zeit professioneller aufstellen. Bei der Gründung vor rund einer Woche waren schon 16 Mitglieder dabei. Diese wollen sich nun regelmäßig treffen. Auch eine Website ist in Arbeit. Darüber hinaus sind Interessierte eingeladen, unter 0178 8171039, unter 03391 3469611 oder per E-Mail an teichwiesen.neuruppin@web.de Kontakt mit den Ini­tiatoren aufzunehmen.

"Wir haben einen sehr großen Zulauf", sagt Mitbegründer Olaf Kriegisch. "Und wir haben schon viele Unterschriften gesammelt." Doch es sollen noch weitere Unterstützer gefunden werden. Mit ihrem Engagement wollen die Mitglieder der Bürgerinitiative Aufmerksamkeit auf ein Vorhaben der Stadt Neuruppin lenken. Diese beabsichtigt, gemeinsam mit einem Investor am Rand der Teichwiesen zwischen dem Real-Markt und dem Stadtservice-Gebäude nach möglichem Bauland zu suchen (wir berichteten). Doch die Anwohner befürchten, dass die Natur vor ihrer Haustür verschwindet. "Wir möchten aber immer mit der Stadt im Gespräch bleiben", so Kriegisch.

Appell an Stadtverordnete

In Zukunft wollen die BI-Mitglieder neben der Unterschriftensammlung auch einen Appell an Neuruppins Stadtverordnete starten. "Wir werden viele Fragen stellen", kündigt Kriegisch an. "Das ist auch notwendig, weil doch noch einiges unklar ist." Auf die Frage, warum das Gebiet, dessen Entwicklung bereits 1997 gescheitert ist, nun wieder beplant werden soll, habe er beispielsweise keine Antwort erhalten, so Kriegisch.

Zuletzt war den BI-Mitgliedern von Neuruppins Baudezernent Arne Krohn unter anderem Unwissenheit unterstellt worden, weil sie jetzt mobil machen, obwohl das Planfeststellungsverfahren gerade erst gestartet ist. "Aber wir werden nicht abwarten", so Kriegisch. "Einen Zeitplan für die Entwicklung des Geländes gibt es schließlich schon", sagt er. "Und die Frage ist doch auch: Warum wird die Wiese überhaupt mit beplant, wenn man davon ausgeht, dass nur die Randgebiete mögliches Bauland sind? Wenn dieses Areal aus dem Planentwurf rausgenommen werden würde, wäre doch alles super." Denn dass beispielsweise auf dem Stadtservice-Gelände viel Platz für neues Bauland ist, daran zweifeln die BI-Mitglieder laut Kriegisch nicht. Sie würden es sogar begrüßen, wenn dieses Gebiet auf diese Art entwickelt werden würde, versichert Sprecher Olaf Kriegisch.