Granseer Kirchgasse ab sofort gesperrt

Matthias Henke

Gransee Doch erst für Ende Oktober wird mit der Fertigstellung der Ausbauarbeiten an der Granseer Kirchgasse gerechnet. Das hat die Granseer Amtsverwaltung in einer Mitteilung noch einmal klargestellt.

Zwar war in den Ausschreibungsunterlagen Ende August genannt worden, da aber etwa drei Monate Bauzeit einkalkuliert worden waren und der Baustart statt Ende Mai erst am gestrigen Montag vorgenommen wurde, verschiebt sich das Ende dementsprechend nach hinten.

Beim Ausbau der Kirchgasse handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Stadt, die damit die letzte unsanierte Straße im Altstadtbereich anpackt, und des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee, denn auch die Entwässerung wird verbessert, da aktuell keine geregelte Regenentwässerung existiert. Diese wird über den Einbau eines Kanals geregelt, an den die Regenfallrohre der angrenzenden Häuser angeschlossen werden. Auch die Trink- und Schmutzwasserleitungen werden im Rahmen des Straßenbaus neu verlegt. Am südlichen Ende der Kirchgasse wird für Autofahrer eine Wendemöglichkeit geschaffen, außerdem die Zahl der Stellflächen entlang der Gasse auf 13 erhöht.

Zeitweise werden während der Sommerferien auch die Anbindepunkte für Schmutz-, Trink- und Regenwasser in der Rudolf-Breitscheid beziehungsweise der Baustraße gesperrt, jedoch nicht zeitgleich. Die Gebäude entlang der Kirchgasse sind während der Bauarbeiten nur fußläufig zu erreichen. Sollten Anwohner größere Lieferungen erwarten, mögen sie sich mit der Baufirma HTW frühzeitig abstimmen. Da Müllfahrzeuge die Straße ebenfalls nicht mehr ansteuern, sollten Hausmülltonnen und gelbe Säcke an die Bau- oder Rudolf-Breitscheid-Straße gebracht werden. Wer dazu körperlich nicht in der Lage ist, sollte ebenfalls mit dem Baubetrieb Kontakt aufnehmen, rät die Amtsverwaltung. Der Bauleiter der Firma Hoch- und Tiefbau Wittstock (HTW) ist unter 03394 47650 oder 0163 8476522 zu erreichen.

Gewisse Einschränkungen für Anwohner ließen sich nicht vermeiden, die Beteiligten bemühen sich jedoch, diese gering zu halten, wurde betont. Es finde außerdem einmal wöchentlich eine Bauberatung mit allen Beteiligten vor Ort statt, so dass Anliegen der betroffenen Bürger schnell abgestimmt und geklärt werden können.

Der symbolische erste Spatenstich für das Projekt wurde bereits am 20. Mai vollzogen.