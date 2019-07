Größtes Golfturnier aller Zeiten

Claus Liesegang

Bad Saarow (MOZ) Das größte Golf-Einzelturnier Deutschlands aller Zeiten findet am 28. September in Bad Saarow statt.

Auf den vier Plätzen des Golf Clubs am Scharmützelsee sollen erstmals 333 Teilnehmer gleichzeitig starten. Weil der Knall einer Kanone das Turnier einläutet, trägt es den Namen "Big Bang". Die MOZ ist Medienpartnerin des Turniers und verlost einen Platzreifekurs inklusive Turnierteilnahme, drei weitere Teilnehmerplätze und acht Schnupperkurse mit Zugang zur großen Players Party.

Teilnehmen können erfahrene Golfspieler ebenso wie Anfänger mit Platzreife. Diese können auf dem Jake McEwan Kurzplatz erste Turnierluft schnuppern. Wer die traditionelle Ballsportart einmal ungezwungen ausprobieren möchte, hat die Möglichkeit, zeitgleich zum Turnier auf der Driving Range beim Schnupperkurs erste Bälle zu schlagen. "Wir möchten ein etwas anderes Golfevent veranstalten mit einer großen Players Party am Abend und damit Golfneulinge und erfahrene Spieler gleichermaßen ansprechen", sagt Saskia Zieschank, Managerin Golf und Sport.

Um auf den drei Meisterschaftsplätzen antreten zu können, ist eine Stammvorgabe (Handicap) von -54 sowie eine Golf-Mitgliedschaft Voraussetzung. Meldungen für das "GCB Big Bang-Turnier" werden bis zum 13. September über das Anmeldeformular unter www.gcbadsaarow.de angenommen.

An der Verlosung der MOZ nehmen Sie wie folgt teil: Senden Sie uns bis Freitag, 5. Juli, eine Mail mit Ihrem Vornamen, Nachnamen, Alter, Adresse und Rufnummer an chefredaktion@moz.de. Schreiben Sie uns, was Sie gewinnen möchten:a) Sie sind Anfänger und wollen den Platzreifekurs mit Teilnahme am Big Bang gewinnen.b) Sie spielen bereits Golf, haben mindestens Handicap -54 und wollen die Teilnahme inkl. Players Party gewinnen.c) Sie wollen einen Schnupperkurs und die Teilnahme an der Players Party gewinnen.Die Gewinner werden unter allen Einsendern ausgelost.