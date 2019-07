Schuften für schöne Schulen

Reges Treiben: Der Neubau der Spree-Oberschule in Fürstenwalde wächst. 30 Bauleute sind vor Ort und arbeiten am ersten Obergeschoss. Alexandro Deleam bringt Schalungselemente für die Turnhalle. © Foto: Bettina Winkler

Manja Wilde

Fürstenwalde (Bettina Winkler) Mit Zollstock und Wasserwaage kontrollieren Udo Zimmermann und Mario Banduhn die Höhe des Abwasserschachtes. Auf dem Schulhof der Gerhard-Goßmann-Grundschule verlegen die Männer der Firma Galabau Scheffler Pflastersteine. Zuvor musste die alte Asphaltschicht entfernt werden. "Die Arbeiten sind knifflig, da es Höhenunterschiede zwischen schon vorhandener Fläche und Neuanlage gibt", sagt Zimmermann.

25 000 Euro hat die Stadt für die Arbeiten auf dem Hof der Schule eingeplant, teilte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling mit. Stolperfallen sollen damit beseitigt werden. Auch im Haus werkeln Arbeiter. Für 430 000 Euro richten sie neun Klassenräume her, installieren Decken-Heizungen und Akustikdecken. Zudem erhalten die Böden frische Beläge, werden Glühbirnen durch LED ersetzt. Die ersten zwölf Räume ließ die Stadt in den Sommerferien 2018 ausstatten.

In der Theodor-Fontane-Grundschule kniet Ingo Göldner von der Fürstenwalder Firma Socones am Montag vor einer Rolle orangefarbenen Kabels. "Damit wird die Schule mit dem Stadtnetzwerk verbunden", sagt er. Im gesamten Erdgeschoss werde das Wlan ertüchtigt, erklärte Anne-Gret Trilling. Zudem muss das Computerkabinett weichen, weil der Raum als Klassenzimmer gebraucht wird. Künftig kommen mobile PC zum Einsatz.

In einem Jahr, so der Plan, ist es mit der Platznot vorbei. Dann können Kinder und Lehrer auch den Erweiterungsbau nutzen. Fünf Klassen- und vier Gruppenräume, Zimmer für Lehrer, Sozialarbeiter und Schülervertretung, Lehrküche, Lehrerzimmer, Mensa, Aufzug und zusätzliche Toiletten entstehen darin. Rechnete die Stadtverwaltung Anfang 2017 noch mit 4,5 Millionen Euro für den Anbau, kletterte die Summe später auf 5,3 Millionen und liegt nun bei sieben Millionen. "Zum Glück erhalten wir eine rund 70-prozentige Förderung", teilte Anne-Gret Trilling nach der Grundsteinlegung vor zwei Wochen mit. In städtischen Kitas und Horten stünden in diesen Sommerferien keine Bauarbeiten an.

Dafür dreht sich auf der Großbaustelle für das neue Schulzentrum, das der Landkreis an der Beeskower Chaussee errichtet, ein großer Kran. "Wir arbeiten am ersten Obergeschoss und an der Turnhalle", erzählt Polier Hubert Müller von Riedel Bau. 30 Leute sind vor Ort und montieren Schalung und Bewehrung für Betonarbeiten.

Größtes Investitionsprojekt

Als erstes wächst der Neubau der Spreeoberschule in die Höhe. Es ist das größte Investitionsprojekt, das der Landkreis aktuell stemmt. "Die Arbeiten liegen im Plan", teilte Sprecher Mario Behnke mit. Im Oktober soll der Rohbau stehen. Die Aufträge für nachfolgende Gewerke für Dach und Fassade seien ebenfalls ausgelöst. Demnächst soll der für die Haustechnik folgen. "Etwa 450 Schüler, 40 Lehrer und weiteres Fachpersonal werden nach der Fertigstellung sehr gute, an ihre Bedürfnisse angepasste Bedingungen vorfinden", blickt er voraus. Eröffnung ist für das Schuljahr 2020/21 geplant. 18,7 Millionen Euro investiert der Landkreis in den dreistöckigen Neubau mit Zweifeldturnhalle, davon acht Millionen Fördermittel.