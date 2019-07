Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Am Freitag wird in Oranienburg wieder für das Klima demonstriert. Der Protest Fridays for Future, der weltweit zu Schülerstreiks und Demos geführt hat, startet um 11 Uhr am Bahnhof.

Die erste Demo in Oranienburg, vorbereitet von Schülern und Lehrern der Kinderschule Eden, fand am 15. März mit fast 200 Teilnehmern auf dem Schlossplatz statt. Am kommenden Freitag wird nach aktuellem Stadt allein in 32 deutschen Städten für schnelle und durchgreifende Maßnahmen zum Klimaschutz demonstriert. Das Ziel: Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.