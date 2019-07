Kochtopfbrand beschert Feuerwehr-Großeinsatz

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ein Kochtopfbrand in einem Wohnblock Am Stadion entwickelte sich am Sonntagabend zu einem aufwändigen Einsatz der Seelower Feuerwehr. Um 20.33 Uhr wurden die Mitglieder alarmiert. Einsatzleiter Jens Glaser rückte mit 17 Kameraden und vier Fahrzeugen aus. Empfangen wurden die Helfer von dicken Rauchschwaden, die aus einem Fenster quollen. Die Bewohner der Wohnung, eine Frau und ihre Tochter, hatten sich bereits nach draußen in Sicherheit gebracht.

Vorsorglich wurden auch andere Mieter im Aufgang gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Mutter und Tochter kamen bei Bekannten unter. Die anderen Mieter konnten in ihre Wohnungen zurück kehren.

Die Höhe des Sachschadens stand am Montag noch nicht fest. Die Bewohnerin versuchte mit Unterstützung von Freunden, die Spuren des Einsatzes im Flur zu beseitigen und ihr Heim wieder herzurichten, um so schnell wie möglich einzuziehen. Durch den Einsatz von Löschschaum wurde die gesamte Wohnung zugestaubt und muss wahrscheinlich komplett gemalert werden. Die Küche ist stark verrust und nicht mehr nutzbar. Die Mieterin sucht nun Ersatzmobiliar, vor allem einen Herd und Schränke. Geschirr und Zubehör hofft sie, mit Wasser und Putzmittel wieder nutzbar zu bekommen.

Wer helfen kann, bitte melden unter Tel. 01525 1314092