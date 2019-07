Besucherrekord am Helenesee

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ich bin froh, dass grad ein wenig Niesel runterkommt und wir mal etwas durchatmen können", sagt Uwe Grack am Montagvormittag. Hinter dem Betriebsleiter der Helenesee AG und seinem Team liegt eine anstrengende Woche. Und eine äußerst erfolgreiche. Mehr als 8000 Besucher strömten allein am Sonntag zur kleinen Ostsee. "Seitdem ich hier arbeite, war das der besucherstärkste Tag überhaupt, von den Festival-Tagen abgesehen", berichtet Grack. An normalen Sonntagen im Sommer kämen um die 3000 Besucher. Neben Frankfurtern, Słubicern und Badegästen aus umliegenden Landkreisen reisten diesmal auch auffällig viele Berliner an die Helene, "bestimmt mehr als die Hälfte", schätzt Uwe Grack. Auch der Familienzeltplatz war stark frequentiert. Bei strahlendem Sonnenschein, knallblauem Himmel und Temperaturen von über 37 Grad waren Kassierer, Sicherheitskräfte, Servicepersonal und ehrenamtliche Rettungsschwimmer im Dauereinsatz. "Ein großes Dankeschön an das gesamte Team, das war eine großartige Leistung – vor allem bei der Hitze", lobt der Betriebsleiter.

Der große Andrang führte zeitweise zu einem langen Rückstau auf den Zufahrtsstraßen und Schlangen an den Kassenhäusern. Und zu erhitzten Gemütern. Nach Angaben von Uwe Grack ignorierte demnach eine Gruppe von Männern gegen 16.30 Uhr Wartende an der Gaststätte Seeblick. Zwei 21-Jährige und ein 22-Jähriger sprachen die Unbekannten an und forderten sie auf, sich hinten anzustellen. Daraufhin hätten die Männer auf die Drei eingeschlagen. Sicherheitskräfte waren laut Uwe Grack schnell zur Stelle, deeskalierten und behielten die Lage in der Folge im Blick. Am Eingang habe dann einer der Geschädigten Anzeige bei der Polizei erstattet, die gerade eingetroffen war. Rettungskräfte brachten den Mann anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Portemonnaies bereithalten

Die allermeisten Gäste seien mit den Wartezeiten an Kassen und Imbissen zwar sehr entspannt umgegangen, sagt Uwe Grack. Allerdings habe der eigens zum Wochenende aufgestockte Sicherheitsdienst mehrere brenzlige Situationen entschärfen und erhitzte Gemüter weitgereister, gestresster Badegäste beruhigen müssen, erklärt er. Sein Wunsch: "Besucher können für sich und andere die Wartezeit erheblich verkürzen, wenn sie nicht erst am Kassenhäuschen damit anfangen, im Kofferraum nach ihrem Portemonnaie zu suchen." Auch Falschparker hätten für Staus und Verzögerungen gesorgt – einige Fahrzeuge seien deshalb auch abgeschleppt worden.

An den Badestränden selbst habe es kaum Vorkommnisse gegeben. Der Sicherheitsdienst musste mehrmals auf das bestehende Grill- und Glasverbot hinweisen, worunter auch Shishapfeifen fallen, die einige Besucher mit dabei hatten. "Shishas bestehen nicht nur aus Glas, sondern produzieren auch Glut und Asche, die entsorgt werden muss, was bei der Trockenheit extrem gefährlich ist", sagt Uwe Grack.

Die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht hatten in der zurückliegenden Woche ebenfalls gut zu tun. "Bei der Hitzebelastung konzentriert zu bleiben und den Überblick zu behalten, ist nicht einfach. Wir haben das kompensiert, indem wir vermehrt Wasserstreife gefahren und Fußstreife gelaufen sind", erzählt Danny Knispel, Leiter der DRK-Ortsgruppe. Seine Mitstreiter – sieben war es allein am Sonntag – machten bei ihren Kontrollgängen vor allem auf Gefahren aufmerksam, wenn es etwa bei Kindern an der Kopfbedeckung fehlte oder Badegäste in der prallen Sonne eingeschlafen waren. Wegen eines Hitzschlages musste trotzdem niemand behandelt werden – dafür gab es mehrere Schnittverletzungen an den Füßen. Zwischenzeitlich waren zudem zwei Kinder verschwunden, die sich jedoch glücklicherweise nur verlaufen hatten und wieder auftauchten.

Warnung vor Waldbränden

Mit 37,4 Grad verfehlte das Thermometer am Sonntag den Spitzenwert vom vorigen Mittwoch (37,7 Grad) und das Allzeithoch aus dem Jahr 1943 (38 Grad) knapp. Trotzdem geht der Juni 2019 in die Frankfurter Geschichtsbücher ein. "Es war im Schnitt 22,6 Grad warm – das gab es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Frankfurt noch nie", sagt der Booßener Meteorologe Hans-Joachim Knussmann. Weil es zuletzt nicht nur extrem warm, sondern auch sehr trocken war, hatten die Forstbehörden am Wochenende die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen. Am Montag wurde sie wieder auf die Stufe 3 abgesenkt. "Die Gefahrenstufen sollen vor allem die Bevölkerung sensibilisieren", erklärt Helmut Otto, Amtsleiter Brand- und Katastrophenschutz. Die Zahl drücke aus, wie zündempfindlich der Untergrund sei. In die Berechnungen der Forstämter fließen dabei verschiedene Faktoren ein, darunter Temperaturen und Niederschläge.

Aber auch ohne hohe Waldbrandgefahrenstufe dürfte in einem Wald kein Feuer entzündet werden, sei das Rauchen verboten und sollten Fahrzeuge nur auf befestigten Parkplätzen abgestellt werden. "Ein heißer Katalysator kann einen ungemähten Randstreifen schnell entzünden", warnt Otto. Die Wälder rund um den Helenesee stünden unter besonderer Beobachtung, weil das Gebiet gerade an heißen Tagen stark frequentiert sei, sagt er.

Auch Betriebsleiter Uwe Grack bittet Campingplatzgäste und Tagesbesucher um höchste Vorsicht. "Wer bei Waldbrandwarnstufe 1000 meint, er müsste den Grill anzünden, ist wirklich rücksichtslos. Wir möchten, dass unsere Besucher und Mitarbeiter hier sicher sind."