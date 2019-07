Großer Andrang bei Fahrrad-Kodierung

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die Schlange vor dem City Center war beeindruckend. Die Erkneraner haben am Montag angestanden, um bei der Polizei ihre Fahrräder kodieren zu lassen. Die unzerstörbar eingeprägte Nummer ermöglicht es, die Fahrräder ihrem Eigentümer zuzuordnen; das soll Diebe abschrecken. 147 Bürger haben diese Möglichkeit am Montag genutzt.

Marlies Asser weiß die Daten noch ganz genau: Am 6. Juni stellte sie ihr Fahrrad um 9.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Erkner ab und schloss es an. Als sie um 14 Uhr zurückkehrte, war es weg. Ob sie von der Versicherung noch etwas bekommt, sei noch offen, sagt die Erkneranerin. Am Montag hat sie sich mit ihrer Neuanschaffung vor dem City Center beim Info-Mobil der Polizei-Prävention eingereiht. Das Vorgehen ist immer das gleiche. Die Interessenten zeigen ihre Unterlagen Sandra Genschmar von der Präventionsabteilung der Polizei. Dazu gehören ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad und der Personalausweis. Sandra Genschmars Computer generiert einen Code. Den gibt ihre Kollegin Jana Oczadly an einem Display in das Kodiergerät ein. An dessen zweitem Teil steht Thomas Krause. Der technische Berater der Präventionsabteilung ist für den praktischen Teil verantwortlich. In der Hand hat er ein Gerät, das einer Nagelpistole ähnelt und mit dem Display verbunden ist. Krause fragt jeden Fahrradeigentümer, wo genau sie oder er den Kode eingestanzt haben will. Ist die Stelle gewählt, befreit Krause mit einem Tuch von etwaigem Staub oder Schmutz, dann folgt ein grauer Aufkleber, dann die eigentliche Gravur, dann noch ein Aufkleber mit der Aufschrift "Finger weg!" Das Stanzen dauert höchstens drei Minuten.

Vier Stunden im Akkord

Nach vier Stunden im Akkord schnaufen die drei Polizisten erst einmal durch. "So einen Andrang hatten wir noch nie", stellt Sandra Genschmar fest. Die Begründung könnte in den Diebstahls-Zahlen liegen. 2017 wurden im gesamten Polizeirevier Erkner, also von Schöneiche bis Rauen, 202 Fälle gemeldet, 2018 waren es 241. Die nebenstehende Aufgliederung für die Monate Januar bis Mai zeigt einen besonders scharfen Anstieg in der Stadt Erkner von 2017 zu 2018. Kodieren hilft übrigens nicht in jedem Fall: Rita Hoffmann berichtete, dass auch ein früheres Fahrrad von ihr vor etwa zwei Jahren am Bahnhofsvorplatz gestohlen worden war – trotz Kodierung. "Ich habe es nicht wiedergesehen", sagt Rita Hoffmann. "Eine hundertprozentige Garantie kann man nicht geben", sagt dazu Sandra Genschmar.

Nächste Kodierungstermine sind am Mittwoch, 14. August, auf dem Grünheider Schulcampus und am Sonnabend, 24. August, bei der Schöneicher Feuerwehr, jeweils von 9 bis 14 Uhr.