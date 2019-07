Brandstifter im Wald bei Trampe

MOZ

Trampe (MOZ) Nach einem Feuer in einem Waldstück an der Bundesstraße 168 zwischen Trampe und Eberswalde am Sonntag ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Auf dem Areal waren Altholz und vertrocknetes Laub in Brand geraten. Da das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen war, wie Feuerwehrleute feststellten, wird angenommen, dass jemand gezündelt hat.

Wie der Lagedienst der Leitstelle in Eberswalde sagte, war alles recht schnell unter Kontrolle. Unter extremen Bedingungen bei an die 40 Grad Celsius arbeiteten sich die Feuerwehren aus Biesenthal, Schönwalde, Märkisch-Oderland, Eberswalde, Trampe und Tuchen-Klobbicke voran und gewannen schnell die Oberhand. Sie feuchteten Waldränder an, um ein Ausbreiten des Brandes, der sich über mehrere 100 Quadratmeter erstreckte, zu verhindern. Bei den Löscharbeiten wurde eine Granate gefunden, die von Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes geborgen und entsorgt wurde.

Am frühen Abend gab es dann Entwarnung für die Anrainer. Der Rauchgeruch über dem Barnim stammte aber vom Reifenlagerbrand in Berlin.