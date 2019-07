Wolfsspuren im Barnim

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Ob die Ausbreitung frei lebender Wölfe abgelehnt wird oder nicht, Carina Vogel appelliert an alle, auf Faktenbasis zu argumentieren. Als ehrenamtliche Wolfsbeauftragte des Landkreises Barnim stellte sie auf Einladung des Niederbarnimer Tierschutzvereins die aktuelle Situation im Barnim dar. Darüber hinaus erläuterte die Wildökologin, die selbst Schafe hält und im Landesumweltamt im Wolfsmanagement mitarbeitet, wie durch Beobachtungen, Hinweise und Analysen unter der Bezeichnung "Monitoring" die Bestandsaufnahme erarbeitet wird.

Da nach der Wende der Wolf nicht mehr geschossen werden durfte, seien ab Mitte der 1990er-Jahre immer mehr Wölfe gesichtet worden. In Brandenburg seien erste Ansiedlungen und "Reproduktionen", also der Aufzug von Welpen, 2007 beziehungsweise 2009 nachgewiesen. Da die Wanderung der Wolfsfamilien von Polen über Sachsen erfolgte, bildeten sich vor allem im Süden Brandenburgs die Reviere aus. Der Nachwuchs, der fast nur zu 50 Prozent überlebe, ziehe nach Westen, einige Tiere nach Nordbrandenburg.

Mit Hilfe des Monitorings wird ermittelt, wo wie viele Wölfe sesshaft geworden sind, ob sie erkrankt sind und woran sie sterben. So gebe es "harte Beweise" wie zum Beispiel einen toten Wolf oder der genetische Nachweis anhand frischen Kots. Es gebe "bestätigte Hinweise" von erfahrenen Personen und Hinweise, denen wiederum die Wolfsbeauftragten nachgehen. Dort, wo das Wolfsvorkommen als wahrscheinlich eingestuft wird, werden zum Beispiel Fotofallen aufgestellt.

Seit der Wende wurde für den Barnim auf diese Weise bestätigt: ein Abschuss bei Groß Schönebeck (1991), totgefahrene Wölfe an den Autobahnen bei Schwanebeck/Dreieick Barnim (1991, 1993, 2018), Chorin (2014), Wandlitz (2018) und Sophienstädt (2018). Ein Fotonachweis für ein Rudel in der Schorfheide liegt für 2018 vor. Unter einem Rudel, so Carina Vogel, wird ein Wolfspaar mit beispielsweise vier bis sechs Welpen verstanden. Da der Nachwuchs relativ schnell wachse, werden Jungtiere allerdings sehr schnell als erwachsen angesehen, falls man diese überhaupt zu Gesicht bekommt. Mit den Wölfen im Wildpark bestehe kein Zusammenhang.

Werneuchener Hinweise

Aus dem Bereich Werneuchen seien Meldungen über einen Wolf bekannt geworden. Beobachter hätten sich jedoch so gut wie nicht gemeldet, bedauert Carina Vogel. Dabei sei dies besonders wichtig, um den Hinweisen nachgehen zu können und eine Fotofalle aufzubauen.

Auch wenn der Wolf den Menschen von Natur aus meide, gebe es immer wieder Fotos, die einen Wolf in der Nähe von Siedlungen zeigen. Möglicherweise liege in solchen Fällen eine Verwechslung beispielsweise mit Wolfshunden vor. Es könnte aber auch ein junger Wolf auf Reviersuche sein. Erfahrene Tiere würden sich kaum so frei bewegen.

Dass der Abschuss von Wölfen zum Schutz von Weidetieren beitrage, sei nicht der Fall. Es gebe vielmehr den mehrfach nachgewisenen Effekt, dass nach der Tötung eines Wolfs die Zahl der Angriffe auf Schafsherden schlagartig zunimmt. Grund sei, dass die elternlos gewordenen noch unreifen Jungtiere, zuschlagen.

Kontakt und Meldung von Hinweisen auf Wölfe im Barnim bitte an das Landesamt für Umwelt oder an 0170 5374047.